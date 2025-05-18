'Ölüm Oteli'nde Çelişki Sarmalı! Çalışanlar İtiraf Etti Sahibi Reddetti, 78 Kişiyi Hayattan Kopan İhmaller Zinciri

Bolu Grand Kartal Otel faciasının acı etkisi hala devam ederken, 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

ACİL ANONS SİSTEMİ YOK

Dava için hazırlanan iddianamede yangın tatbikatı konusunda çelişkili ifadeler yer aldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, otelde acil bir durumun haber verilmesi için otomatik ve canlı ses mesajları yayınlanarak binadaki kişilerin durumdan haberdar edilmesini sağlayacak acil durum anons sisteminin bulunmadığı vurgulandı.

LPG’Yİ ONAYSIZ KULLANMIŞLAR

Otel personeline yangın ve acil durum eğitimi verilmediği, yangın tatbikatı yaptırılmadığı belirtildi. İddianamede facianın yaşandığı otelde 2022'den sonra iş güvenliği uzmanı görevlendirilmediği, asansörleri mevzuata uygun hale getirmediği, yangının hızla büyümesine neden olan LPG'yi bina içi tesisatı projesiz ve onaysız şekilde kullandığı, tüm bu eksikliklere rağmen otelde 2024-2025 sezonunda açılışı yaparak müşteri kabul ettikleri belirtildi.

ALARM SESİ DUYULMADI

Otelin kahvaltı elemanı Fidan Kurç, yangınla ilgili iş güvenliği eğitimi verilmediğini, çalıştığı süre içerisinde tatbikat yapılmadığını, yangında alarm sesi duymadığını ve yangın merdivenini görmediğini söyledi.

TATBİKAT YAPILMADI

Otelde 4 sezondur ekmekçi olarak çalışan Mehmet Gündüz ise yangın tüpü aradığını ancak bulamadığını, merdivenlerden aşağıya koştuğunu ve insanları uyardığını, katlarda yangın butonu ve yangın tüpü görmediğini, olay anında alarm sesi duymadığını, kendisinin çalıştığı süre içerisinde yangın tatbikatı yapılmadığını ifadesinde belirtti.

Otel çalışanları Samet Taşdöven, Hakan Murat Yuca, Ahmet Yavuz, Celal Kozan, Nevzat Aydın, Ergin Aydoğan, Tanju Aydın, Hüseyin Biçer, Eren Yıldırım, Burak Sınmaz, Tahsin Öztürk, Mehmet Ayhan ve Mehmet Kuran da ifadelerinde tatbikat yapılmadığını belirtti.

DİĞER OTEL TATBİKATINA GİRİLDİ SAYILDI

Otelin müdürü Zeki Yılmaz yangın tatbikatı yapılmadığını, Gazelle Otel'de (Halit Ergül'ün sahibi olduğu diğer otel) yapılan tatbikatta ortak çalışan personelin tatbikata katılmış sayıldığını belirtti.

'İKİ SENEDE BİR YANGIN TATBİKATI YAPILIYOR'

Yangın çıktığını otelde kalan eşinden öğrendiğini belirten otel sahibi Halit Ergül ise kendini şöyle savundu: Otelde yangın merdivenleri var. Daha önce elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur. Otelde iki senede bir yangın tatbikatı yapılıyor. Bu tatbikatlar sezon açılışından önce gerçekleşiyor ve tüm personel katılıyor.

Kaynak: AA