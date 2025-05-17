78 Kişiye Mezar Olmuştu... Kartalkaya Yangınında Flaş Gelişme! İstenen Cezalar Belli Oldu

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti; 133 kişi ise yaralandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faciaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtildi.

13 KİŞİYE 1998'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

19 ŞÜPHELİYE 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.

İddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

BAKANLIK DOSYALARI AYRILDI

Öte yandan, yangına ilişkin haklarında soruşturma izni istenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin süreç devam ettiği için dosyaları mevcut soruşturmadan ayrılarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başka bir esasa kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak 2025 sabaha karşı saat 03.27’de başlayan yangın, Türkiye’yi derinden sarsan bir faciaya dönüştü. 12 katlı, büyük bölümü ahşap kaplamalı otelin restoran katındaki mutfakta, kahvaltı hazırlığı sırasında kızgın yağın tutuşmasıyla başlayan yangın, çalışanların alevleri suyla söndürme çabasıyla hızla büyüdü. Baca temizliğinin yapılmaması ve donmuş yağ birikintileri, yangının tüm binayı sarmasına neden oldu.

Yangında, aralarında 36 çocuğun da bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetti; 133 kişi yaralandı. Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 80-90 olan otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangın, otelin yetersiz yangın güvenlik önlemleri nedeniyle felakete dönüştü. Bilirkişi raporlarına göre, otelde otomatik yağmurlama sistemi bulunmuyordu, yangın merdivenleri dumanı üst katlara taşıyan bir baca gibi işlev gördü, yangın kapıları yetersizdi ve dedektörler çalışmıyordu.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin ulaşması, Bolu merkeze 30-35 km mesafede olan bölgenin konumu nedeniyle gecikti; müdahale saat 04.24’te başladı. Misafirler, çarşafları bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştı, bazıları atlayarak kurtulmaya çabaladı. Kurtarma çalışmaları sırasında Fatih Güller gibi bazı misafirler, onlarca kişiyi kurtarmak için hayatlarını riske attı, ancak birçok kişi duman zehirlenmesiyle yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında, otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlarla birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı; 22’si tutuklandı. Yangının örtbas edilmeye çalışıldığı, “Kimseye haber vermeyin” talimatı verildiği iddiaları ortaya çıktı.

Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yetki tartışması yaşandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024’te denetlendiğini ve yangın yeterlilik ruhsatı aldığını belirtirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son raporun 2007’de verildiğini ve alanın belediye yetkisi dışında olduğunu savundu. Bilirkişi raporları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Belediyesi ve denetim firmalarını ihmaller zincirinde sorumlu tuttu.

Yangın, TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasına yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayı “iş kazası” olarak değerlendirerek müfettiş görevlendirdi. Facia, Türkiye’de yangın güvenliği ve denetim mekanizmalarının yetersizliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 günlük milli yas ilan ederken, “Sorumlulardan hesap sorulacak” dedi. Yangında hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin, diş hekimi çift Yasemin ve Erhan Tüzgiray, çocukları Defne ve Demir, akademisyen Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya gibi birçok isim yer aldı.

Facia, hem hukuki hem cezai sorumluluk tartışmalarını alevlendirdi. Mağdurlar ve aileleri, otel yönetimine karşı maddi ve manevi tazminat davaları açmaya hazırlanırken, cezai soruşturma Türk Ceza Kanunu kapsamında “öldürme ve yaralama” suçları üzerinden yürütülüyor.

Kaynak: AA