Bakan Uraloğlu Duyurdu: İstanbul'a Yeni Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Altunizade Ferah Mahallesi Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Metro hattının şantiye programında konuşma yaptı. Kentte yaklaşık 162 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete kazandırdıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem hattı ile İstanbul'da yeni bir hattı daha hizmete sokacaklarını açıkladı.

İstasyonların 4,5 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Bakan Uraloğlu, böylece yapımı devam eden hat uzunluğunun 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettikleri toplam hat uzunluğunun ise yaklaşık 188 kilometreye ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, bu projeyle, Altunizade’den Ümraniye Spor Köyü’ne kesintisiz metro ulaşımının geleceğini ve İstanbulluların hayatının çok kolaylaşacağını söyledi.

'TOPLAM 4,53 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA'

Bakan Uraloğlu, "Raylı sistemin başlangıcı Altunizade kavşağında yer alan Altunizade Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Metro Hattımız; Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metrosu ve metrobüs hatlarını Çamlıca Camisi ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,53 kilometre uzunluğundadır" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Camisi ve Bosna Bulvarı olmak üzere 4 istasyondan oluşan hattın, Çamlıca Tepesi'nde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve yoğun yerleşim alanı olan Ferah Mahallesi'ne hizmete başlayacağını duyurdu.

'ANA HAT TÜNEL KAZILARININ YÜZDE 99'U TAMAM'

Bugün itibarıyla ana hat tünel kazılarının yaklaşık yüzde 99'unun tamamlandığını bildiren Bakan Uraloğlu, yalnızca 71 metre ana hat tünel kazısı kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Beton kaplama imalatlarına da devam ediyoruz. Elektromekanik proje çalışmalarını da büyük oranda tamamladık. Biz İstanbul’un ulaşım geleceğini inşa ederken her zamanki gibi malum çevrelerin bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden aldığımıza dair yalanlarıyla karşı karşıya kaldık. Altunizade Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Hattı projesini geçmişte büyükşehir belediyesinin talebi üzerine bakanlık olarak biz yapıyoruz."

Kaynak: AA