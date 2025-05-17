Bakan Uraloğlu Duyurdu: İstanbul'a Yeni Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'a yapılan yeni metroyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem hattının tamamlandıktan sonra hizmete gireceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu Duyurdu: İstanbul'a Yeni Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Altunizade Ferah Mahallesi Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Metro hattının şantiye programında konuşma yaptı. Kentte yaklaşık 162 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete kazandırdıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem hattı ile İstanbul'da yeni bir hattı daha hizmete sokacaklarını açıkladı.

İstasyonların 4,5 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Bakan Uraloğlu, böylece yapımı devam eden hat uzunluğunun 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettikleri toplam hat uzunluğunun ise yaklaşık 188 kilometreye ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, bu projeyle, Altunizade’den Ümraniye Spor Köyü’ne kesintisiz metro ulaşımının geleceğini ve İstanbulluların hayatının çok kolaylaşacağını söyledi.

'TOPLAM 4,53 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA'

Bakan Uraloğlu, "Raylı sistemin başlangıcı Altunizade kavşağında yer alan Altunizade Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Metro Hattımız; Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metrosu ve metrobüs hatlarını Çamlıca Camisi ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,53 kilometre uzunluğundadır" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu Duyurdu: İstanbul'a Yeni Metro Hattı - Resim : 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Camisi ve Bosna Bulvarı olmak üzere 4 istasyondan oluşan hattın, Çamlıca Tepesi'nde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve yoğun yerleşim alanı olan Ferah Mahallesi'ne hizmete başlayacağını duyurdu.

'ANA HAT TÜNEL KAZILARININ YÜZDE 99'U TAMAM'

Bugün itibarıyla ana hat tünel kazılarının yaklaşık yüzde 99'unun tamamlandığını bildiren Bakan Uraloğlu, yalnızca 71 metre ana hat tünel kazısı kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Beton kaplama imalatlarına da devam ediyoruz. Elektromekanik proje çalışmalarını da büyük oranda tamamladık. Biz İstanbul’un ulaşım geleceğini inşa ederken her zamanki gibi malum çevrelerin bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden aldığımıza dair yalanlarıyla karşı karşıya kaldık. Altunizade Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Hattı projesini geçmişte büyükşehir belediyesinin talebi üzerine bakanlık olarak biz yapıyoruz."

Duran Yürüyen Merdivenler Neden Dengemizi Bozar? İşte Bu YüzdenDuran Yürüyen Merdivenler Neden Dengemizi Bozar? İşte Bu YüzdenYaşam
Meclis'te D-100 Tepkisi: Çalışmalar Ne Zaman Başlayacak?Meclis'te D-100 Tepkisi: Çalışmalar Ne Zaman Başlayacak?Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Metro Ümraniye
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
Ankara'da Dehşete Düşüren Olay! Eğlence Mekanında Sahneye Çıkıp Kendini Öldürdü Dehşete Düşüren Olay! Sahnede Kendini Öldürdü
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
İstanbul Havalimanı’nda Sıra Dışı Olay! 3 Kadının Genital Bölgesinden 6 Kilo Altın Çıktı İstanbul Havalimanı’nda Sıra Dışı Olay! 3 Kadının Genital Bölgesinden 6 Kilo Altın Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat! ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat!
Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak
Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu
Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor