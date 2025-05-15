Duran Yürüyen Merdivenler Neden Dengemizi Bozar? İşte Bu Yüzden

Günlük yaşamda yürüyen merdivenleri defalarca kullanan beynimiz, bu deneyimi otomatikleştirmiş durumda. Yani hareket eden basamaklara yaklaşırken beynimiz önceden programlanmış bir tepkiyle kaslara denge ayarı yapmaları için sinyal gönderiyor.

BEYİN HAREKET BEKLİYOR

Bu kısa süreli denge kaybının nedeni, gözle görülen durgunlukla, beynin alışkanlıktan kaynaklanan beklentisi arasındaki çatışma. Gözler merdivenin yerinde sabit durduğunu algılıyor ama bilinçaltı sistem hâlâ “hareketli yüzey” senaryosunu yürütmeye devam ediyor. Bu da beyinle vücut arasında geçici bir uyumsuzluğa sebep oluyor.

Uzmanlara göre bu durum, bilinçli gözlem ile refleksif motor hafızanın çarpıştığı anlardan biri. Yani gözler yeni durumu analiz etse de, geçmiş deneyimler ağır basarak vücuda eski tepkiyi verdiriyor.

HERKES AYNI ETKİYİ HİSSEDİYOR MU?

Bu fenomen herkes üzerinde aynı yoğunlukta etki yaratmıyor. Yürüyen merdivenleri sık kullanan bireyler, durağan bir merdivenle karşılaştıklarında daha belirgin bir dengesizlik hissedebiliyor. Öte yandan bu sistemle az haşır neşir olan kişilerde beyin daha esnek davranabiliyor. Yaş, vestibüler sistem duyarlılığı ve denge yeteneği gibi bireysel faktörler de bu hissin yoğunluğunu belirlemede etkili oluyor.

"YÜRÜYEN MERDİVEN ETKİSİ" NEDİR?

Bilim insanları bu kısa süreli şaşkınlık halini “yürüyen merdiven etkisi” olarak adlandırıyor. Bu durum yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir yanılgının da ürünü. Beyin, otomatikleşmiş davranış kalıplarına ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne seriyor. Kısacası, duran bir yürüyen merdivende dengenizi kaybetmeniz teknik bir sorun değil; beyninizin geçmiş alışkanlıklarına olan sadakatiyle ilgili.

Kaynak: Haber Merkezi