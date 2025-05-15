Duran Yürüyen Merdivenler Neden Dengemizi Bozar? İşte Bu Yüzden

Metro istasyonunda ya da bir alışveriş merkezinde duran bir yürüyen merdivene adım attığınız anda bir anlık sersemlik ya da sendeleme hissi yaşadınız mı? Bu durum sandığınızdan daha yaygın ve arkasında oldukça ilginç bir bilimsel açıklama yatıyor...

Son Güncelleme:
Duran Yürüyen Merdivenler Neden Dengemizi Bozar? İşte Bu Yüzden

Günlük yaşamda yürüyen merdivenleri defalarca kullanan beynimiz, bu deneyimi otomatikleştirmiş durumda. Yani hareket eden basamaklara yaklaşırken beynimiz önceden programlanmış bir tepkiyle kaslara denge ayarı yapmaları için sinyal gönderiyor.

Duran Yürüyen Merdivenler Neden Dengemizi Bozar? İşte Bu Yüzden - Resim : 1

BEYİN HAREKET BEKLİYOR

Bu kısa süreli denge kaybının nedeni, gözle görülen durgunlukla, beynin alışkanlıktan kaynaklanan beklentisi arasındaki çatışma. Gözler merdivenin yerinde sabit durduğunu algılıyor ama bilinçaltı sistem hâlâ “hareketli yüzey” senaryosunu yürütmeye devam ediyor. Bu da beyinle vücut arasında geçici bir uyumsuzluğa sebep oluyor.

Uzmanlara göre bu durum, bilinçli gözlem ile refleksif motor hafızanın çarpıştığı anlardan biri. Yani gözler yeni durumu analiz etse de, geçmiş deneyimler ağır basarak vücuda eski tepkiyi verdiriyor.

Duran Yürüyen Merdivenler Neden Dengemizi Bozar? İşte Bu Yüzden - Resim : 2

HERKES AYNI ETKİYİ HİSSEDİYOR MU?

Bu fenomen herkes üzerinde aynı yoğunlukta etki yaratmıyor. Yürüyen merdivenleri sık kullanan bireyler, durağan bir merdivenle karşılaştıklarında daha belirgin bir dengesizlik hissedebiliyor. Öte yandan bu sistemle az haşır neşir olan kişilerde beyin daha esnek davranabiliyor. Yaş, vestibüler sistem duyarlılığı ve denge yeteneği gibi bireysel faktörler de bu hissin yoğunluğunu belirlemede etkili oluyor.

Duran Yürüyen Merdivenler Neden Dengemizi Bozar? İşte Bu Yüzden - Resim : 3

"YÜRÜYEN MERDİVEN ETKİSİ" NEDİR?

Bilim insanları bu kısa süreli şaşkınlık halini “yürüyen merdiven etkisi” olarak adlandırıyor. Bu durum yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir yanılgının da ürünü. Beyin, otomatikleşmiş davranış kalıplarına ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne seriyor. Kısacası, duran bir yürüyen merdivende dengenizi kaybetmeniz teknik bir sorun değil; beyninizin geçmiş alışkanlıklarına olan sadakatiyle ilgili.

Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın... Güvenli Limanda Büyük Deprem! Yatırımcısı Alarma GeçtiGram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın... Güvenli Limanda Büyük Deprem! Yatırımcısı Alarma GeçtiEkonomi

Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya ÇıktıEmekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya ÇıktıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AVM alışveriş
Son Güncelleme:
Tarihte Silah Olarak Kullanılan 5 Bitki Listelendi: Bu Bitkilere Dokunmadan Önce 2 Kez Düşünün Tarihte Silah Olarak Kullanılan 5 Bitki Listelendi: Bu Bitkilere Dokunmadan Önce 2 Kez Düşünün
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
Alışveriş Yaparken Gözü Dönen Erkekler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Alışveriş Yaparken Gözü Dönen Erkekler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor