Alışveriş Yaparken Gözü Dönen Erkekler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor

Erkekleri alışverişe çıkarmak çoğu zaman sabır isteyen bir iştir. Pek çoğu mağaza gezmeyi sıkıcı bulur, ayakta uzun süre durmayı da pek sevmez. Hele ki ilgi alanlarına hitap etmeyen bir alışveriş söz konusuysa, bu durum daha da içinden çıkılmaz bir hâl alabilir. Özellikle kadınlara özel ürünlerin ön planda olduğu mağazalarda bu isteksizlik daha da belirginleşiyor. Hatta market alışverişine bile tahammül edemeyen erkekler az değil. Yine de istisnalar mevcut. Bazı erkekler alışverişte size yalnızca eşlik etmekle kalmaz, aynı zamanda bu deneyimi keyifli hâle getirebilir. Astrolog Lyudmila Bulgakova'ya göre bazı burçtaki erkekler alışveriş konusunda oldukça hevesli. İşte alışveriş yapmayı seven erkek burçları...

YENGEÇ BURCU ERKEKLERİ



Yengeç erkekleri yalnızca alışverişe gitmekten hoşlanmakla kalmaz, bu konuda adeta uzman gibidirler. Ürün çeşitlerine aşinadırlar, hangi mağazada daha kaliteli ama uygun fiyatlı seçenekler olduğunu iyi bilirler. Gardırobunu bilinçli bir şekilde yenilerken, arkadaşlarına da isabetli önerilerde bulunabilirler. Kârlı alışverişin püf noktalarını bilen bir yoldaş arıyorsanız, Yengeç erkekleri tam size göre.

TERAZİ BURCU ERKEKLERİ

Terazi erkekleri stil ve zarafet denince ilk akla gelen burçlardan. Modayı yakından takip ederler ve güncel trendlere ilgileri büyüktür. Şıklık onlar için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla alışveriş yaparken hem kendileri için hem de yanlarında olan kişi için harika parçalar seçebilirler. Butik butik dolaşmayı seven bu burcun erkekleri, alışverişte stil danışmanınız gibi davranabilir.

ASLAN BURCU ERKEKLERİ

Aslan erkekleri alışverişte kontrolü kaybedebilir. Yeni çıkan koleksiyonlar onların ilgisini hemen çeker ve mağaza vitrinleri arasında adeta kaybolabilirler. Beğendikleri ürünleri denemek, kombinler yapmak ve kendilerini şımartmak hoşlarına gider. Bazen alışverişi o kadar ciddiye alırlar ki, yanlarında kimin olduğunun farkına bile varmayabilirler. Onlarla alışverişe çıktığınızda, sabırlı olmanızda fayda var.