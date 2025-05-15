Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu

KONUT FİYATLARI ALTIN YOĞUNLUĞUNA GÖRE DEĞİŞTİ

Altına olan yatırım oranı yüksek olan illerde, konut fiyatlarının 2023’ün son çeyreğinden itibaren diğer bölgelere göre daha hızlı arttığı saptandı. Bu durum, altın fiyatlarındaki artışın bir servet etkisi yarattığına işaret etti. "Farkların farkı" analiz yöntemiyle yapılan çalışmada, altın mevduatı oranı ile konut fiyatları arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki kuruldu.