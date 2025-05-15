Kıyafet ve Eşyalardan Çıkmayan Yağ Lekelerine 10 Çözüm! Öğrenince Hemen Yapacaksınız

Lekelerle ne kadar erken mücadele ederseniz, onları çıkarmak o kadar kolay olur. Özellikle renkli giysilerde kumaş türü oldukça belirleyicidir. İnce elbiseler, yazlık şortlar veya hassas etekler gibi narin kumaşlarda karbonat oldukça işe yarar bir çözümdür. Dört yemek kaşığı karbonatı çeyrek su bardağı ılık suda çözdürün. Hazırladığınız bu karışımı lekenin üzerine sürün ve yaklaşık bir saat bekletin. Ardından durulayıp doğal şekilde kurumaya bırakabilirsiniz.

BEYAZ GİYSİLERDE YAĞ LEKELERİNİ DOĞAL YOLLARLA TEMİZLEME

Beyaz kumaşlar, lekeye karşı oldukça hassastır. Yanlış ürün kullanıldığında kumaşta sararma gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni oluşmuş bir yağı çıkarmak için tebeşir tozu ya da tuzla işe başlayabilirsiniz. Lekenin üzerine uygulayıp birkaç dakika bekledikten sonra yalnızca su ile durulamanız yeterlidir.

Özellikle gömlek yakalarında oluşan yağlı lekeleri çıkarmak için amonyak ve tuz karışımı birebirdir. Eşit oranda karıştırılan bu iki maddeyi bir pamuk yardımıyla lekenin üzerine sürün.

Giysi daha önce yıkanmışsa ve hala yağ lekesi varsa, amonyak ile limon suyunu eşit oranda karıştırın, biraz tuz ekleyin ve lekeye uygulayın. Kurumasını bekledikten sonra leke geçmezse işlemi yineleyebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI VE AYÇİÇEK YAĞI LEKELERİYLE MÜCADELE

Mutfağı sevenlerin sıkça karşılaştığı durumlardan biri de kıyafetlerde oluşan yağ lekeleridir. Bu lekelerle baş etmek için zaman kaybetmeden müdahale etmek gerekir. İlk adım olarak çamaşır sabunuyla bölgeyi ovalamak, ardından uygun bir leke çıkarıcı kullanmak etkili olacaktır. Lekenin üzerine biraz tuz serpmek de yağın emilmesine yardımcı olur.

Ayçiçek yağı lekelerinde şu malzemeler işe yarar:

Hardal tozu: Biraz suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Lekenin üzerine sürün, kuruduktan sonra fırçalayın ve makinede yıkayın.

Talk pudrası: Giysiyi bir kağıdın üzerine yerleştirin, talk pudrasını lekeye serpin, üzerine tekrar kağıt koyun ve sıcak ütüyle bastırın. Sonrasında ılık sabunlu suda yıkayın.

Diş tozu: Bölgeye uygulanarak leke tamamen çıkana kadar ovalanabilir.

Zeytinyağı lekeleri daha zorlu olabilir. Bu durumda şunları deneyebilirsiniz:

Amonyak ve terebentin karışımı: 1 ölçü amonyakla 2 ölçü terebentin karıştırılır. Lekenin üzerine sürülüp 5 dakika beklenir.

Aseton: Ancak yalnızca çok inatçı, eski lekelerde tercih edilmelidir. Kenarları nemlendirerek doğrudan lekeye uygulayın ve ardından kağıt üzerinde ütüleyin.

FARKLI KUMAŞ TÜRLERİNDE YAĞ LEKESİ TEMİZLİĞİ

Kumaşın türüne göre doğru ürünü seçmek büyük önem taşır. İşte bazı kumaşlara özel öneriler:

Pamuklular: Bir bardak suya bir tatlı kaşığı amonyak ekleyip karıştırın, lekeli bölgeye uygulayın.

Yün, ipek, saten: Seyreltilmiş sirke ya da diş tozu tercih edilebilir. Bu kumaşlar sadece soğuk suda yıkanmalıdır.

Kot kumaşlar: Bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Lekenin üzerine sürüp fırçalayarak ovun, ardından yarım saat bekletip yıkayın.

Sentetik kumaşlar: Amonyak, tuz, diş tozu ya da özel leke çıkarıcılar kullanılabilir.

EVDE UYGULANABİLECEK YAĞ LEKESİ TEMİZLİK YÖNTEMLERİ

Yağ lekesi oluşur oluşmaz kıyafeti ılık sabunlu suya bastırmak, lekenin kumaşa işlemesini önler. Aşırı sıcak su lekenin sabitlenmesine neden olabilir; bu yüzden ılık su idealdir.

Çamaşır sabunu: Özellikle renkli giysilerde etkili olabilir. Lekenin üzerine sürülür, gece boyunca bekletilir, ertesi gün ılık suyla durulanır.

Tuz: Hemen her kumaşta kullanılabilir. Lekeye döküp bekleyin, ardından fırçalayarak temizleyin.

Şeker: Leke sabunlandıktan sonra üzerine az miktarda şeker serpilip 15 dakika bekletilir, sonra fırçalanarak yıkanır.

Diş tozu: Kumaş düz bir yüzeye serilir, lekenin üzerine toz serpilir ve sıcak ütüyle üzerinden geçilir. Bir gece bekletildikten sonra yıkanır. Diş tozu yoksa karbonat, talk ya da bebek pudrası da kullanılabilir.

Tebeşir: Anında müdahale için rendelenmiş tebeşiri lekenin üzerine dökün, birkaç saat sonra suyla yıkayın.

ZOR VE ESKİ YAĞ LEKELERİ NASIL ÇIKARILIR?

Zamana yayılmış lekeleri çıkarmak daha fazla özen gerektirir. İşte bu tür lekeler için etkili yöntemler:

Sirke: Eşit oranda su ile karıştırılıp lekenin üzerine uygulanır, 10 dakika bekletilir.

Coca-Cola: Giysiler kolalı suda 2-3 saat bekletilir, ardından makinede yıkanır.

Gliserin: Pamuk yardımıyla lekeli bölgeye sürülür ve sonra durulanır.

Benzin: Sentetik kumaşlar hariç, pamuklu ürünlerde uygulanabilir. Pamuğa emdirilip leke kenarından merkeze doğru sürülmelidir.

Terebentin: En zorlu lekeler için kullanılabilir. Ancak hassas kumaşlarda tercih edilmemelidir. Uygulandıktan sonra birkaç saat bekletilir, ardından yıkanır.

Kaynak: Haber Merkezi