BABALAR GÜNÜ 2025: Babalar Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor?

Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ardından gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Anneler Günü'nün ardından milyonlarca kişi şimdi de 'Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, babalara ve baba figürlerine duyulan sevgi ve minnettarlığı ifade etmek için özel bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

BABALAR GÜNÜ 2025 NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Türkiye’de her yıl olduğu gibi, 2025 Babalar Günü, haziran ayının üçüncü pazar günü, yani 15 Haziran 2025 Pazar günü kutlanacak. Bu özel gün, yalnızca biyolojik babaları değil, aynı zamanda hayatımızda bize yol gösteren tüm baba figürlerini onurlandırmak için ideal bir zaman.

DÜNYADA BABALAR GÜNÜ FARKLI TARİHLERDE KUTLANIYOR

Her ülke Babalar Günü’nü aynı tarihte kutlamıyor. İşte bazı ülkelerde Babalar Günü tarihleri:

Avustralya ve Yeni Zelanda: Eylül ayının ilk pazar günü

Tayland: 5 Aralık (Kralın doğum günü)

Brezilya: Ağustos ayının ikinci pazar günü

Katolik ülkeler: 19 Mart, yani St. Joseph Günü olarak anılıyor. Bu günde Hz. İsa'nın babası Yusuf onurlandırılır.

Bazı ülkelerde Babalar Günü, dini bir anlam taşırken pek çok ülkede daha çok ailevi bağları güçlendiren modern bir gelenek olarak kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Babalar Günü, babalara sadece hediyeler verilmesiyle değil, onlara duyulan sevgi, saygı ve takdirin gösterilmesiyle de anlam kazanıyor. Bu özel gün, çocuklar ve aile bireyleri için babalarıyla kaliteli vakit geçirme ve değer verdiklerini gösterme fırsatı sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi