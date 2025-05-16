Meclis'te D-100 Tepkisi: Çalışmalar Ne Zaman Başlayacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bakım ve onarım çalışmaları geçen yıl tamamlanmasına rağmen, D-100 karayolunun özellikle Zara-İmranlı-Kızıldağ hattında tahrip olduğunu belirterek vatandaşların yaşadığı mağduriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.

Yolun, İmranlı-Erzincan arasında kalan ve yüksek rakım ile sert iklim koşullarına maruz kalan Kızıldağ geçidinde, yapılan yamaların henüz iş makineleri sahadan çekilmeden bozulmaya başladığını vurgulayan Karasu, bu durumun sorumlularının açıklanmasını ve gerekli adımların atılmasını istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması talebiyle Şubat ayında verdiği soru önergesine yeterli yanıt alamadığını belirten Karasu, aynı yol üzerinde meydana gelen trafik kazaları ve artan şikayetler nedeniyle konuyu ikinci kez Meclis'e taşıdığını açıkladı.

BAKANLIĞA 6 SORU

Karasu, vatandaşların hem can güvenliği hem de ulaşım konforu açısından ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti ve Bakanlığa şu soruları yöneltti: