Meclis'te D-100 Tepkisi: Çalışmalar Ne Zaman Başlayacak?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, D-100 karayolunun Zara-İmranlı-Kızıldağ hattında yolun bozuk olduğunu açıkladı. Karasu, kazalar ve ihmal nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama talep etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bakım ve onarım çalışmaları geçen yıl tamamlanmasına rağmen, D-100 karayolunun özellikle Zara-İmranlı-Kızıldağ hattında tahrip olduğunu belirterek vatandaşların yaşadığı mağduriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.
Yolun, İmranlı-Erzincan arasında kalan ve yüksek rakım ile sert iklim koşullarına maruz kalan Kızıldağ geçidinde, yapılan yamaların henüz iş makineleri sahadan çekilmeden bozulmaya başladığını vurgulayan Karasu, bu durumun sorumlularının açıklanmasını ve gerekli adımların atılmasını istedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması talebiyle Şubat ayında verdiği soru önergesine yeterli yanıt alamadığını belirten Karasu, aynı yol üzerinde meydana gelen trafik kazaları ve artan şikayetler nedeniyle konuyu ikinci kez Meclis'e taşıdığını açıkladı.
BAKANLIĞA 6 SORU
Karasu, vatandaşların hem can güvenliği hem de ulaşım konforu açısından ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti ve Bakanlığa şu soruları yöneltti:
- Yolda yapılması gereken çalışmalar ne zaman başlayacak ve ne zaman tamamlanacak?
- Geçen yıl yapılan yol ihalesi hangi usulle gerçekleştirildi, ihaleye kaç firma katıldı ve ihaleyi hangi firma, ne kadar bedelle kazandı?
- Kısa sürede bozulan yolun sorumlusu kim ya da kimler? Bu konuda bakanlık bünyesinde herhangi bir inceleme, araştırma veya soruşturma başlatıldı mı? Sonuçları neler?
- Aynı yolun yenilenmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ikinci maliyet ne kadar?
- Son bir yılda, yolun bozuk olması nedeniyle kaç trafik kazası meydana gelmiştir? Bu kazaların kaçı maddi hasarla, kaçı can kaybıyla sonuçlanmıştır?
- Yol üzerindeki uyarı tabelalarının eksikliği ya da bakımsızlığı konusunda bakanlık ne gibi adımlar atmayı planlamakta?