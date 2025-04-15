Ehliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı Geliyor
Ehliyet sahibi vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yolda. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan yeni değişiklikler, hem cezalarda artışı hem de sürücülere yönelik yeni uygulamaları beraberinde getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazırlanan yeni yasa taslağıyla birlikte, kırmızı ışık ihlali, hız limitinin aşılması ve alkollü araç kullanımı gibi trafik kurallarına aykırı davranışlara uygulanacak cezalar ciddi oranda artırılıyor. Bununla birlikte, ehliyetine el konulan sürücüler için uygulanan ceza sürelerinin uzatılması da gündemde. Ancak en dikkat çeken maddelerden biri ise yaşlı sürücülere yönelik getirilecek yeni test zorunluluğu oldu.
65 YAŞ ÜSTÜNE HER YIL TEST ŞARTI GELİYOR
Yeni düzenleme kapsamında, 65 yaşını geçmiş tüm ehliyet sahipleri için her yıl fiziksel ve psikolojik değerlendirme testlerine girme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bu testleri geçemeyen sürücüler için ömür boyu trafikten men edilme gibi yaptırımlar öngörülüyor.
MECLİS’E SUNULMASI BEKLENİYOR
Taslak düzenleme, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak. Yetkililer, bu adımın trafik güvenliğini artırmaya ve kazaların önüne geçmeye yönelik önemli bir hamle olduğuna dikkat çekiyor.
Yapılması planlanan değişikliklerle hem sürücülerin hem de yayaların daha güvenli bir trafik ortamında bulunmaları hedefleniyor. Yeni uygulamaların, özellikle dikkat ve refleks seviyelerinde yaşla birlikte oluşabilecek riskleri en aza indirmesi bekleniyor.