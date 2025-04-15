Ehliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı Geliyor

MECLİS’E SUNULMASI BEKLENİYOR

Taslak düzenleme, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak. Yetkililer, bu adımın trafik güvenliğini artırmaya ve kazaların önüne geçmeye yönelik önemli bir hamle olduğuna dikkat çekiyor.

Yapılması planlanan değişikliklerle hem sürücülerin hem de yayaların daha güvenli bir trafik ortamında bulunmaları hedefleniyor. Yeni uygulamaların, özellikle dikkat ve refleks seviyelerinde yaşla birlikte oluşabilecek riskleri en aza indirmesi bekleniyor.