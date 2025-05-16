Kadıköy’de 19 Mayıs Hazırlığı Başladı, Çeşit Çeşit Etkinlikler... İşte Kutlama Detayları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Kadıköy Belediyesi, kutlamaların ana buluşma noktası Kalamış Atatürk Parkı’nda etkinlikler düzenleyecek. İşte o etkinlikler…

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Kadıköy’de 19 Mayıs Hazırlığı Başladı, Çeşit Çeşit Etkinlikler... İşte Kutlama Detayları

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarına başladı. Kutlamalar bu yıl da Kalamış Atatürk Parkı olacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın da katılacağı bayram kutlamaları 11.00’de bisiklet turu ile başlayacak. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurdan oluşan bisiklet turuna her yaştan kişi katılacak.

Kadıköy’de 19 Mayıs Hazırlığı Başladı, Çeşit Çeşit Etkinlikler... İşte Kutlama Detayları - Resim : 1

RENKLİ GÖSTERİLER

Bisiklet turunun ardından Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenecek frizbi maçı ve ardından gerçekleşecek frizbi atölyesi, gençlere eğlenceli anlar yaşatacak. Öğleden sonra ise geleneksel gençlik oyunları ile park adeta bir şenlik alanına dönüşecek. Zumba gösterisiyle başlayacak sahne programı, Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Orkestrası’nın canlı performansı ve dans gösterileriyle devam edecek. Artist Studio ve Tan Sağtürk Akademi sahnede dans performansları sergilerken, Tan Sağtürk Akademi dans atölyesiyle genç yeteneklerle buluşacak. DJ Anıl’ın gün boyu sürecek müzik performansı izleyicilerle buluşacak.

Kadıköy’de 19 Mayıs Hazırlığı Başladı, Çeşit Çeşit Etkinlikler... İşte Kutlama Detayları - Resim : 2

TANINAN PİYANİSTTEN MÜZİK ŞÖLENİ

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası 19 Mayıs günü iki özel konsere ev sahipliği yapacak. Klasik müzik severlere hitap eden “Gençlik Konseri”nin ilki saat 14.00’te gerçekleşecek. Kemanda Alara Hekimoğlu ve piyanoda Can Erkekli sahne alacak. Genç müzisyenler, programda E. Grieg, Schumann ve Mozart’ın eserlerini seslendirecek. Saat 18.00’de ise piyanist Lal Karaalioğlu solo performansıyla sahne alacak.

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