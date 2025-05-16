Minibüs Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçları Biçti! 14 Yaralı

Ankara’da inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 3 otomobil ve 1 minibüs hasar gördü. 14 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Minibüs Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçları Biçti! 14 Yaralı

Başkentte sabah saatlerinde inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan 06 DV 3425 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 14 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Minibüs Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçları Biçti! 14 Yaralı - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kimse bulunmazken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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