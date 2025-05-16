Nureddin Yıldız Protestosunda 1 Gence Tahliye

Boğaziçi Üniversitesi'nde 13 Mayıs'ta Nureddin Yıldız'ın etkinliğine karşı yapılan protestolarında gözaltına alınıp tutuklanan 6 öğrenci tahliye edildi. Gençler 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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Nureddin Yıldız Protestosunda 1 Gence Tahliye

Çocuk yaşta evliliği ve kadına şiddeti savunan Nureddin Yıldız’ı protesto ederken gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 6 gençten 1'i sabah saatlerinde tahliye edildi. Gençler tutuklanması ardından karara ve Yıldız’a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) geçen salı günü düzenledikleri bir etkinlik için Nureddin Yıldız’ı okula davet etti. Yüzlerce öğrenci Yıldız’ı kadınlara ve çocuk yaşta evliliğe ilişkin sözleri nedeniyle protesto etti. Bu sırada gençlere çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulunarak eylemi takip eden T24 Muhabiri Can Öztürk dahil toplam 97 genci gözaltına aldı. Gözaltıların 82’si serbest bırakılırken Öztürk dahil 15 kişi mahkemeye sevk edildi. Gençlerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece ‘görevi yaptırmamak suretiyle direnme’ gerekçesiyle tutuklandı.

Anne Baba Dayanışma Ağı yaptığı açıklamada 6 gencin tahliye edildiğini duyurdu. Ardından bir düzeltme yayımlayan Anne Baba Dayanışma Ağı sadece 1 gencin tahliye edildiği bilgisini geçti.

Tutuklanan 6 gencin bu sabah serbest bırakıldığı belirtildi.

'Nureddin Yıldız' Protestolarında 6 Öğrenci Tutuklandı'Nureddin Yıldız' Protestolarında 6 Öğrenci TutuklandıGüncel

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' Gözaltıları... 15 Kişi Adliyeye Sevk EdildiBoğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' Gözaltıları... 15 Kişi Adliyeye Sevk EdildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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