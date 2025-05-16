Kazada Ölen Arkadaşının Başından Ayrılmadı

Antalya’da virajı alamayan motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucu 27 yaşındaki Gökhan Tunca hayatını kaybetti. Acı haberi alan arkadaşı, olay yerine gelerek arkadaşının cansız bedeninin yanından uzun süre ayrılmadı.

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Kazada Ölen Arkadaşının Başından Ayrılmadı

Antalya’nın Kepez ilçesinde virajı alamayan motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucu 27 yaşındaki Gökhan Tunca hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Gökhan Tunca, çalıştığı diş kliniğine gitmek üzere yola çıktığı sırada, 07 BDP 218 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybederek önce refüje, ardından refüjdeki zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı noktalara savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİNE BAKTI

Kaza haberini alıp olay yerine gelen Tunca'nın bir arkadaşı, büyük üzüntü içinde çömelerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Gökhan Tunca’nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Trafik kazası kaza Antalya
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