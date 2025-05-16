Osmaniye Sele Teslim! Araçlar Suda Kayboldu

Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle iki ilçeyi sel bastı. Birçok ev sular altında kalırken, Bülbül Deresi taştı. Derenin taşmasıyla sürüklenen 7 araç kurtarıldı, 1 araç ise hala kayıp. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, evini su basan bir vatandaş da yaşananları anlattı.

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Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış giderek şiddetlenip sele neden oldu. Su taşkınları oluşup yollar göle dönerken, birçok araç sulara gömülüp sürüklendi. Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde bulunan Bülbül Deresi ise taştı. Derenin taşması sonucu sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşıldı, 1 aracı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye Sele Teslim! Araçlar Suda Kayboldu - Resim : 1

Dere yatağına sürüklenen 7 araç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi. Kadirli ve bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, derenin taşması sonucu Yenimahalle, Dervişpaşa, Pazar ve Savrun mahallelerinde de bodrum katları su altında kalan evlerde incelemeler yapıyor. Evleri su ve balçık altında kalan vatandaşlar ise kurtarabildikleri eşyalarını evlerinden almaya çalışıyor.

Osmaniye Sele Teslim! Araçlar Suda Kayboldu - Resim : 2

'KAYIP ARACI EN KISA SÜREDE BULACAĞIZ'

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmalarına hemen başladıklarını söyleyerek, sele kapılan araçlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Vali Yılmaz, "Sele kapılan 8 araç olduğunu tespit ettik. Bunlardan 7'sine ulaştık, 1'ini arama çalışmaları sürüyor. Bu 8 aracın sahibine ulaştık. İnşallah en kısa sürede o kayıp aracı da bulacağız. Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi" diye konuştu.

Osmaniye Sele Teslim! Araçlar Suda Kayboldu - Resim : 3

'BELİMDEN YUKARIYA KADAR SU VARDI'

Bölge sakinlerinden Songül Pampal, derenin taşması sonucu evinin su altına kaldığını belirterek yaşananları anlattı. Sular geldiği anda evinin bahçesine halı koyduğunu söyleyen Songül Pampal, "Yukarıdan sel sularının geldiğini söylediler. Bahçenin önüne halı koyduk ama sular bahçe duvarını yıkınca tüm su eve doldu. Benim belimden daha yukarı kadar su vardı. Şu an ev çamur içinde" dedi. Pampal, AFAD'dan gelip hasar tespit çalışması yapacaklarını da aktardı.

Osmaniye Sele Teslim! Araçlar Suda Kayboldu - Resim : 4

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Kaynak: AA-İHA

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