Öldüren Challenge Virüs Gibi Yayılıyor! 18 Yaş Altı da Üstü de Büyük Tehlikede

Gençler arasında yeni bir güzellik standardı olarak kabul gören A4 kağıdı testi, popüler sosyal medya uygulaması Tiktok’ta akım haline geldi. A4 kağıdı inceliğinde bir vücuda sahip olmak isteyen gençlerin az yemek tükettiği, aç kalarak kendilerini riske attığı akım için uzman isimden kritik bir uyarı geldi.

Doç. Dr. Gonca Özyurt, A4 kağıdıyla bel inceliği ölçüp, paylaşarak gündeme getirdiği zayıflık yarışının, psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirtti.

'PSİKİYATRİK SORUNLARA KAPIYI AÇABİLİR'

Dr. Özyurt, şunları söyledi: Dolayısıyla da bedenleriyle ilgili uğraşıların artmasına, kusurlu gördükleri için o kusurların düzeltilme çabasına, zayıflama isteğine ve yemeğin kısıtlanmasına kadar gidebilecek birçok şeye sebep olabiliyor. Bu bağlamda tabii ki bu algının oluşması genç üzerinde psikiyatrik sorunlara da kapıyı açabilir. Özellikle yeme bozukluğu görülebilir.

'KENDİLERİNİ YETERSİZ GÖREBİLİRLER'

Dr. Özyurt, bu güzellik algısının özellikte ergen yaştaki kızlar için tehlikeli olduğuna dikkat çekerek’ Erkek ergenlerde de daha çok kaslı yapı ya da daha fit görünüm şeklinde karşımıza çıkabilir. Ve bu beden algısına ulaşmakla ilgili kendilerini yetersiz hissetmeleri, depresyon gibi kaygı bozukluğu yaşamalarına, kendilerini sürekli kusurlu görüp yeme bozukluklarına sebep olabilir’ dedi.

Ergenler arasında zayıflık konusunun 12 yaşla birlikte çok sıklaştığına dikkat çeken Özyurt, bu durumun erişkinlik döneminde de devam edebileceğini belirtti.

Kaynak: DHA