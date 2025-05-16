‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinde Kritik 5 Evre: Silah Bırakma Nasıl Olacak?

Türkiye'nin terörden arındırılması hedefiyle başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde kritik bir dönemeç aşıldı. Terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı. Silahların toplanması için Türkiye, Irak, Suriye ve İran’da farklı yöntemler uygulanacak.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın aktardığına göre, bu kapsamlı plan beş aşamadan oluşuyor ve şu anda üçüncü evrede bulunuluyor.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İlk aşama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat’ta yaptığı "iç cepheyi güçlendirelim" çağrısıyla başladı. Bu sürece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteğiyle yön verildi.

İKİNCİ AŞAMA: TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİN ÇAĞRISI

İkinci aşama ise İmralı’dan gelen mesajlar, DEM Parti'nin temasları ve terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasıyla şekillendi.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: SİLAHLARI BIRAKMA

Şu an yürütülen üçüncü aşamada silahların bırakılması hedefleniyor. Teröristlerin bulunduğu dört ülkede bu sürecin o bölgelere uygun yöntemlerle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 8-10 bin silahlı unsurun söz konusu olduğu tahmin ediliyor.

Irak’ta, hükümetle yapılan görüşmeler doğrultusunda Kandil, Metina ve Zap gibi bölgelerin boşaltılması ve silahların teslim edilmesi öngörülüyor.

Suriye'de ise Şam yönetimiyle YPG arasında yapılan 8maddelik bir mutabakatın hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu çerçevede silahlı grupların teslim olması ve Suriye ordusuna entegre edilmesi hedefleniyor. Kaynaklara göre, silahlı yapının korunması ya da özerklik taleplerinin kabul görmesi mümkün değil. İran’ın süreci desteklemesi önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de ise sayıları 50 ila 100 arasında olduğu düşünülen örgüt mensuplarının tasfiyesi, TSK ve istihbarat birimlerinin eşgüdümüyle yürütülecek.

ÜST DÜZEY KADROYA NE OLACAK?

Örgütün yönetiminde yer alan 30-50 kişinin ise Irak’ta kalması ya da Avrupa ülkelerine gitmesi bekleniyor. Ancak genel beklenti, bu isimlerin Süleymaniye’de kalacağı yönünde.

SÜREÇ DÖRT AYA YAYILACAK

Güvenlik kaynakları, kesin bir takvim verilmese de bu aşamanın yaklaşık dört ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Sahadaki gelişmeler MİT tarafından raporlanarak Cumhurbaşkanı’na sunulacak.

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ AŞAMA

Dördüncü aşama, yasal ve demokratik reformları kapsıyor. Bu noktada siyasi partilerin Meclis zemininde bir araya gelmesi kritik görülüyor.

Beşinci ve son evre ise toplumsal bütünleşmeyi içeriyor. Uzmanlar, bu aşamanın sosyolojik ve psikolojik etkiler bakımından oldukça hassas, uzun vadeli ve provokasyonlara açık bir dönem olabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Hürriyet