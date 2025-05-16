Husumet Kanlı Bitti: Beyzbol Sopalı Kavgada İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, oto galeri ve tamir işleriyle uğraşan iki grup arasında çıkan silahlı ve beyzbol sopalı kavga, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi'nde, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sektörde faaliyet gösteren ve uzun süredir aralarında ticari rekabet kaynaklı husumet bulunan iki grup, “bölge ihlali” nedeniyle tartışmaya başladı.

Sözlü atışmanın kısa sürede şiddete dönüşmesiyle taraflar birbirine silah, bıçak ve beyzbol sopalarıyla saldırdı. Çıkan kavgada 37 yaşındaki Furkan Acu ve Ahmet Akmar ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Furkan Acu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Akmar ise Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen her iki isim de kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kavganın neden çıktığına ve olayda kullanılan silahların teminine ilişkin detayların aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA