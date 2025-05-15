Ölüm Getiren 20 Dakika! Popüler Güzellik Rutininde Gizli Tehlike

Hava sıcaklığının artmaya başlaması ile birlikte solaryum merkezine gidenlerin sayısı da artış göstermeye başladı. Prof. Dr. Ali Balevi, 18 yaş altı bireylerin solaryumdan kesinlikle uzak durması gerektiğini belirterek ‘Genetik olarak deri kanserine yatkın olan bireylerde, solaryuma girme sayısından bağımsız olarak deri kanseri riski artmaktadır’ dedi.

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Ölüm Getiren 20 Dakika! Popüler Güzellik Rutininde Gizli Tehlike

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, solaryumlara gidenler için önemli uyarılar yaptı. Balevi, açık tenli, dövmesi olan ve 18 yaş altı bireylerin solaryumdan kesinlikle uzak durması gerektiğini vurguladı.

Ölüm Getiren 20 Dakika! Popüler Güzellik Rutininde Gizli Tehlike - Resim : 1

'CİLT HASARLARINA YOL AÇABİLİR'

Solaryumun deri kanseri riskini artırdığına dikkat çeken Balevi ‘Solaryumu yaptırmayı en azından dermatolog olarak tavsiye etmek mümkün değil. Bu aklımızın bir kenarında kalması lazım. Solaryumda ultraviyole A (UVA) ışığı yüzde 95, ultraviyole B (UVB) ışığı ise yüzde 5 oranında bulunur. UVA ışığı, ciltte kolajen yapısını bozarken, UVB ışığı deri kanseri ile ilişkilidir. Bronzlaşma amacıyla kullanılan bu ışıklar, kısa vadede cildi bronzlaştırsa da uzun vadede ciddi cilt hasarlarına yol açabilir’ diyerek uyardı.

Ölüm Getiren 20 Dakika! Popüler Güzellik Rutininde Gizli Tehlike - Resim : 2

Solaryumun kanserojen nedenlerden biri olarak kabul edildiğini belirten Balevi, solaryumun aynı zamanda deri hastalıklarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

'RİSK YÜZDE 75 ARTTI'

Prof. Dr. Ali Balevi, şunları söyledi: Yapılan yeni araştırmalarda, tek bir solaryum seansının bile malin melanom riskini yüzde 75 oranında artırdığı gösterildi. Eğer kişide fark edilmeyen bir cilt kanseri başlangıcı varsa, solaryuma girmek bu süreci hızlandırabilir. Dolayısıyla geçici bronzlaşma için ciddi bir riski göze almak anlamına gelir.

'DOĞAL YÖNTEMLER DAHA SAĞLIKLI'

Sağlıklı bir cilt için doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Balevi, ‘Solaryum yerine, kontrollü ve koruyucu güneşlenme yöntemlerini kullanmak daha sağlıklıdır. Genetik olarak deri kanserine yatkın olan bireylerde, solaryuma girme sayısından bağımsız olarak deri kanseri riski artmaktadır’ dedi.

Kaynak: DHA

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