Yaşlı Çifte Otomobil Çarptı; 83 Yaşındaki Adam Kurtarılamadı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. 83 yaşındaki Hayrettin Torun, hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Birsen Torun ise yaralı olarak tedavi altına alındı.

Yaşlı Çifte Otomobil Çarptı; 83 Yaşındaki Adam Kurtarılamadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan 83 yaşındaki Hayrettin Torun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Hamit Kaplan Caddesi üzerindeki Çamlık Sokak'ta yaşandı. Özgür Koç (49) idaresindeki 06 BRD 137 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Torun ve eşi Birsen Torun'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çift, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Hayrettin Torun, tüm müdahalelere rağmen saat 22.30’da yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eşi Birsen Torun’un vücudunda çeşitli kırıklar tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü Özgür Koç gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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