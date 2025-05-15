Kütahya'da Kaza; 6 Kişi Yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Emet Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Tepecik istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki 43 UZ 582 plakalı otomobil, sürücünün ani manevrasıyla kontrolden çıkarak kaza yaptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu sürücü M.S. ile araçta bulunan S.S., N.A., A.A., Y.S. ve A.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA