CHP Lideri Özgür Özel, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'ye geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'ye geldi.

Saat 09.15'te cezaevine gelen Özel'in İmamoğlu ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları başlatmıştı.

Soruşturmalar kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişi 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu, 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun görevden alındığını açıklamıştı.

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Kaynak: DHA

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