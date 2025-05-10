İBB Soruşturması: Bir Kişi Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu için “suç örgütüne üye olmak” ve “vergi usulsüzlüğü” suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Gülibrahimoğlu’nun mal varlığına daha önce el konulmuştu.

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İBB Soruşturması: Bir Kişi Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. İmamoğlu, 23 Mart 2025’te yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Vergi Usul Kanuna muhalefet” suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Gülibrahimoğlu’nun, 'suçtan elde ettiği geliri kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında tuttuğuna' dair tespite yer verildi.

Daha önce, Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ’ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmuştu. Bu karar, Gülibrahimoğlu’nun banka hesaplarındaki para, altın gibi değerli eşyalar ve kişisel kasalardaki varlıklarının korunması amacıyla alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında diğer şüphelilere yönelik işlemlerin de devam ettiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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