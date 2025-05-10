DEVA Partili Ekmen’den İmamoğlu’nun Sosyal Medya Engeline Tepki

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesini sert sözlerle eleştirdi. Bu durumun sadece bireysel bir mağduriyet değil, doğrudan kamuoyunun haber alma hakkı ve seçilmiş bir kamu yöneticisinin ifade özgürlüğüne müdahale anlamına geldiğini vurgulayan Ekmen, kararın siyasi bir saikle alındığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hesabın İmamoğlu tarafından yönetilmediği ve suç örgütü propagandası içerdiği yönündeki iddialarına tepki gösteren Ekmen, bu gerekçelerin hukuki zeminden yoksun, siyasi hesaplarla kurgulanmış bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ekmen, "Bu kürsüden defalarca kez AK Parti'li milletvekillerine rica ettim, bir daha rica ediyorum: Lütfen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 8 Ekim 2024'ten bu yana yapmış olduğu bütün uygulamaları parti içerisinde 2 hukukçu arkadaşımız incelesin. Bu incelemeyi önce kanunilik açısından yapsınlar, sonra hukukilik açısından yapsınlar, son olarak da bunun siyaseten getirisi ve götürüsü açısından yapsınlar. Emin olun, bu dosyalar ele alındığında birçoğunun kanuna, hukuka aykırı olduğu gibi, AK Parti'ye de umdukları faydayı getirmeyeceğini göreceklerdir. Bir X hesabına erişimin bu çağda ne anlama geldiğini Başsavcılık düşünmüyor mu? Başsavcılık düşünmüyorsa AK Parti'li arkadaşlar düşünmüyorlar mı? Sayın İmamoğlu'nun derdini, kendini ifadesini, dosyalara dair görüşlerini, güncel siyasi olaylara ilişkin kanaatlerini başka bir mecradan yayamayacağını mı düşünüyorlar? Böyle bir tedbirin sadece tutuklu olduğu için yani hakkında kesinleşmiş bir ceza olmadığı halde cevap vermeyle kendini savunmak zorunda kalan bir kişinin ifade hakkının engellenmesi olduğunun farkında değiller mi?” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Anayasa Mahkemesi’nin geçmiş kararlarına atıfta bulunan Ekmen, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesiyle getirilen erişim engelleme yetkisinin hem ifade özgürlüğünü hem de yasama-yürütme dengesini zedelediğini hatırlattı. Ekmen, "İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabının tümden erişime kapatılması, yalnızca bireysel bir hak ihlali değil; kamuoyunun bilgi alma hakkına, seçilmiş bir kamu görevlisinin ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahaledir. Burada mesele yalnızca bir sosyal medya hesabı değil, halk iradesiyle göreve gelmiş bir belediye başkanının kamusal alanda susturulmaya çalışılmasıdır. Bir sosyal medya hesabını susturmak, seçmenin sesini kısmak anlamına gelir. Bu karar hukuki değil, siyasidir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.