Sadullah Ergin'den 'Yargı' Eleştirisi: 'Toplumun Adalet Duygusu Yaralanıyor'

Sadullah Ergin, TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yedi yılda vaatlerinin tersine işlediğini söyledi. Yargıya güvenin büyük yara aldığını belirten Ergin, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmamasını eleştirdi. Sırrı Süreyya Önder örneği üzerinden adalet sistemini sorgulayan Ergin, hukuksuz tutuklular için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Sadullah Ergin'den 'Yargı' Eleştirisi: 'Toplumun Adalet Duygusu Yaralanıyor'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yol açtığı yapısal sorunları ve yargı bağımsızlığındaki gerilemeyi detaylı biçimde değerlendirdi. 2017 Anayasa değişiklikleriyle hayata geçen sistemin; istikrar, hızlı karar alma ve koalisyonlardan uzak yönetim gibi vaatlerle sunulduğunu anımsatan Ergin, yedi yılın sonunda bu hedeflerin tam tersine evrildiğini söyledi. Sistemin denge ve denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirdiğini, kuvvetler ayrılığı ilkesini işlemez kıldığını belirten Ergin, bugün Türkiye’nin istikrar ve güven ortamını özler hale geldiğini vurguladı.

'YARGI BAĞIMSIZ DEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Yargı alanında yaşanan sorunların tarihi bir arka plana sahip olduğuna dikkat çeken Ergin, 1960’tan bu yana yargının askeri ve siyasi müdahalelerle şekillendirildiğini hatırlattı. “Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de yargının bağımsız ve tarafsız bir yapıda olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil” diyen Ergin, geçmişin yargısal müdahalelerinin bugünkü gelişmelerle birlikte daha derin bir krize yol açtığını ifade etti.

'TOPLUMUN ADALET DUYGUSU YARALANIYOR'

Ergin, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasını ise en çarpıcı örneklerden biri olarak gösterdi. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay davalarında yüksek yargı kararlarının tanınmamasını eleştirerek, “Bu uygulamalar, yargının siyasi saiklerle hareket ettiği algısını güçlendiriyor. Toplumun adalet duygusunu derin biçimde yaralıyor” dedi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ümit Özdağ ve bazı muhalif belediye başkanlarına yönelik yürütülen operasyonları ve görevden almaları da hatırlatan Ergin, bu tür girişimlerin yargı bağımsızlığını sorgulattığını ifade etti.

ÖNDER'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Konuşmasının çarpıcı bir bölümünde, kısa süre önce hayatını kaybeden TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’i de anan Ergin, Meclis’te açılan taziye salonundaki bir fotoğraf üzerinden yargıya dair önemli bir sorgulama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Önder’in fotoğrafına müşfik bir şekilde dokunduğu anı hatırlatarak, “Cezaevine gönderilen Sırrı Süreyya Önder ile o fotoğraftaki kişi aynı kişi. O zaman bu süreci sorgulamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Ergin, haksız yere özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişilerin durumuna Meclis’in kayıtsız kalamayacağını söyledi. Bu kapsamda hukuksuz tutukluların dosyalarının yeniden ele alınması, geniş katılımlı bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve yargıya olan güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Son olarak, DEVA Partisi'nin içinde bulunduğu Yeni Yol Grubu olarak önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi sunacaklarını açıklayan Ergin, adalet sistemine olan güvenin acilen yeniden tesis edilmemesi durumunda, Türkiye'nin büyük sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

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