DEVA Partisi’nden Meclis’te Torba Yasa Tepkisi: 'Sadakat Değil Liyakat'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren torba yasa teklifine DEVA Partisi’nden sert eleştiriler yükseldi. Özellikle kamu atamalarına dair düzenlemeleri hedef alan partinin İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, kürsüde yaptığı konuşmada yasa teklifinin hem Anayasa’ya hem de temel kamu yönetimi ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Esen, "Her Türk vatandaşı, siyasi görüşü, dini inancı, etnik kimliği ne olursa olsun kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Bu anayasal bir haktır. Bu hakkın ‘sadakat’ ve ‘saka düzeni’ ile sınırlandırılmasına karşıyız" sözleriyle eşit yurttaşlık vurgusu yaptı. DEVA Partisi’nin liyakat, başarı ve performansa dayalı bir atama sistemi savunduğunu dile getiren Esen, hükümetin sadakat temelli yaklaşımının hukuk devleti ilkelerini aşındırdığını belirtti.

'EŞİTLİK İLKESİNDE AYKIRI'

Hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Esen, “Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine açıkça aykırı hareket ediyorsunuz. Sınavsız atamalarla kamuda keyfilik yaratıyor, bürokratları sadakatle değiştiriyorsunuz. Hukukun üstünlüğü yerine idarenin üstünlüğünü tesis etmeye çalışıyorsunuz. Yazılı ve öngörülebilir bir hukuk devletini ayaklar altına alıyorsunuz. Ama unutmayın, bugün delik deşik ettiğiniz yasalar, yarın sizin de iktidarınızı delik deşik edecek.” ifadelerini kullandı.

NİSA SURESİ'Nİ HATIRLATTI

Konuşmasında dini referanslara da yer veren Esen, Kur’an-ı Kerim’den Nisa Suresi’nin 58. ayetini hatırlatarak hükümete seslendi:

“Yüce Allah, Nisa Suresi 58. ayette şöyle buyurur: ‘Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder.’ Siz inandığınızı söylüyorsunuz, peki neden bu emre uymuyorsunuz?”

Elif Esen, konuşmasını şu çağrıyla tamamladı: “Hepinizi hukuka, vicdana ve halkın emaneti olan bu kürsünün şerefine layık kalmaya davet ediyorum. Bu yasayı geri çekin.”