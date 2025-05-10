'Hem CHP Hem Türkiye İçin...' Diyerek Miting Alanını İşaret Etti: 'Çok Önemli Mesajlarımız Olacak'

CHP lideri Özel, Van mitingi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, bugün 'Türkiye için çok önemli mesajlarının olacağını' söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri serisinin Van ayağı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den açıklama geldi.

Özel, 12.00’de yapılacak miting öncesinde Van’a geldi. Basın mensuplarına konuşan Özel, "Van'dan önemli Türkiye'ye önemli mesajlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

'Hem CHP Hem Türkiye İçin...' Diyerek Miting Alanını İşaret Etti: 'Çok Önemli Mesajlarımız Olacak' - Resim : 1

'TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÜN'

Havalimanında gazetecilere kısa bir demeç veren Özel, "Güneşli havasıyla, sıcak karşılamasıyla Van bugün bize hoş geldiniz diyor. Bugün CHP açısından da Türkiye açısından da çok önemli bir gün” diye konuştu.

Sözlerinin başında “Bundan sonrası Van için, Türkiye için, Türkiye'nin barışı için güzel olacak” diyen Özel, "Silah bırakmaya yönelik bazı açıklamalar geldi, ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise “Bunları söylemek için en uygun yer Van miting meydanı” diye yanıt verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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