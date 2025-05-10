DEM Partili Vekil Meclis'te Önder'i Andı, Gözyaşlarını Tutamadı: 'Bir Mucize Olarak Geldi...'

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tüm siyaset ve sanat camiasını yasa boğdu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Meclis kürsüsünde yaptığı 10 dakikalık konuşmasının son dakikalarını Sırrı Süreyya Önder'e ayırdı. Önder'i anan Cupolo, gözyaşlarını tutamadı.

Cupolo, şunları söyledi:

"Biz her toplantımıza başlamadan önce 1 dakika sessizlik içinde ayakta dururuz. Bu savaşta ve barış mücadelesinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, ailemizi, yoldaşlarımızı hatırlamak ve onları anmak için. Artık Sırrı Süreyya'yı da anacağız. Ve onun çok büyük bir mirası var. Burada her konuştuğunda sadece barıştan bahsetti. Onun mücadelesine sahip çıkmaya, barışı hatırlamaya, barışmazsak kaybedeceklerimizi düşünmeye ve bize bir mucize olarak gelmiş olan Sırrı Süreyya'nın mirasına sahip çıkmaya çağırıyorum bu parlamentoyu.

Çünkü burada onu anarken herkesin anlatımlarından fark ettim ki herkes yeni yıldız, yeni bir bir gezegen görmüş, bir mucizeye şahit olmuş gibi ondan bahsediyordu. Onun mucizesi barışı ve barışın o tutkalını, toplumu bir arada tutacak o tutkalı oluşturmaktı. Sizi konuşmamı bitirirken bu bir dakikada bu savaşta kaybettiklerimizi düşünmeye ve barış için ne kadar nedenimiz olduğunu düşünmeye çağırıyorum."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılmış ve acil olarak ameliyata alınmıştı. Operasyonun ardından tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder, 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Önder'in vefatı siyaset ve sanat camiasını derinden etkiledi. Vefatından önce DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Önder, barış sürecinde kritik rol oynuyordu. İmralı görüşmelerini gerçekleştiren heyet içinde bulunan Önder, MHP ve AKP ile gerçekleşen temaslarda da ön planda yer almıştı. Önder'in vefatının ardından neredeyse tüm siyasi isimlerden baş sağlığı mesajları geldi. 4 Mayıs'ta AKM'de düzenlenen anma törenine de binlerce kişi katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi