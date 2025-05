Sırrı Süreyya Önder'e Suikast İddiası... DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan İlk Açıklama! Neden Kamuoyuyla Daha Önce Paylaşılmadı?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 'suikasta uğradığı' haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını, mümkün olduğunu, istersek yapabileceğimizi gösterdi. Kendisini anlamak da vefa da bunu gerektirir. Suikast girişimi konusunu daha genişletilmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz konusu olan 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Oturduğu evin sitesinin güvenlik görevlisi kullandığı araç garaja park edilirken gelen sesten şüphelenip kontrol etmiş. Bir metal çubuktan bahsediyoruz. Bu düzenek lastiği yırtıp patlatabilecek keskinlikte. Akabinde Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Konunun hassasiyeti malumunuz. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal ettirildi, söz konusu düzenek de onlara teslime dildi. Neden kamuoyuyla paylaşılmadı? Önder bunun istismar edilmesini istemedi. Ciddiye almamak ihmalkarlık olarak değerlendirilmemeli. bu olay büyük bir ciddiyet ve titizlikle takip edildi. bu konuya ilişkin verdiğimiz karar da kendisinin ve partimizin ortak aldığı karardır. Kamuoyunu paniğe sürüklemek istemedik. Hangi araç? Makam aracı. Meclis Başkanvekili olduğu için farklı işleyen bir protokol söz konusu .Bu olay hassasiyetle takip edildi. Şu anda kadar elimize ulaşmış herhangi bir bilgi yok. Bu süreçle ilgili yeni bir gelişme olursa kamuoyuyla paylaşacağız. Bu olaydan sonra DEM Parti nasıl tedbirler aldı? Gerekli tüm tedbirler alındı, olay çok büyük bir titizlikle takip edildi"

'PERVİN BULDAN'A LONDRA'DA SUİKAST' İDDİASI

"Pervin Buldan’ın İtalya’da kaza geçirdiğine ilişkin haberler çıktı. Bir trafik kazası oldu ama suikast olduğu haberleri doğru değildir. Aracı kullanan arkadaşımızın ters yöne girmesiyle olan bir kazadır, maddi hasar olmuştur."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHE VAR MI?

"Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği olayla ilgili şüpheli bir durum var mı, incelendi mi?" sorusuna yanıt veren Ayşegül Doğan, şunları söyledi:

"Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlandığı ilk andan itibaren bizlerde her ihtimali düşündük, değerlendirdik. Hekimler de her durumu inceledi her anı anbean kamuoyuyla paylaştı. Hekimlerin, hastane yönetiminin ve resmi makamların açıkladıklarından başka herhangi bir durum yok."

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINA İLİŞKİN

"PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz. Bundan çok büyük bir önemle beklediğimiz zaman üzerinden haftalar geçti daha önce de 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Hemen bir 'ateşkes' açıklaması yapmışlardı.

Evet doğru, PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuya ilişkin açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin. Biz DEM Parti olarak ilk gün de söyledik, hazırız. Demokratik bir Türkiye için, eşit adil kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız."

Kaynak: Haber Merkezi