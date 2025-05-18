İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir

Araçlardaki kilometre sayaçları günümüzde dijital olduğu için kolayca müdahale edilebiliyor. Bu nedenle sadece sayaçta görünen rakama değil, otomobilin genel yıpranma seviyesine odaklanmalısınız. Örneğin; pedal lastiklerinin aşırı aşınmış olması, koltuk kumaşlarında yıpranmalar ya da direksiyon simidinde belirgin deformasyonlar, aracın sanılandan daha fazla kullanıldığını işaret edebilir. Eğer kilometre düşük gösteriliyorsa ama bu tür parçalar aşırı yıpranmışsa, bu durum ciddi bir tutarsızlıktır.