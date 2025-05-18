İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
İkinci el araç satın alırken görünürde cazip bir fiyatla karşılaşabilirsiniz, ancak gizli arızalar ve gözden kaçan detaylar, sonradan ciddi masraflara yol açabilir. Özellikle bazı ipuçlarını dikkate almamak, maddi açıdan sizi büyük masrafa sokabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Araçlardaki kilometre sayaçları günümüzde dijital olduğu için kolayca müdahale edilebiliyor. Bu nedenle sadece sayaçta görünen rakama değil, otomobilin genel yıpranma seviyesine odaklanmalısınız. Örneğin; pedal lastiklerinin aşırı aşınmış olması, koltuk kumaşlarında yıpranmalar ya da direksiyon simidinde belirgin deformasyonlar, aracın sanılandan daha fazla kullanıldığını işaret edebilir. Eğer kilometre düşük gösteriliyorsa ama bu tür parçalar aşırı yıpranmışsa, bu durum ciddi bir tutarsızlıktır.
CAM VE KAPORTA DETAYLARINA DİKKAT
Araç üzerindeki camlar, üretim yılına göre orijinal olup olmadığını gösterir. Eğer camlardan biri değiştirilmişse bu, o bölgeye darbe alındığının ve belki de kazaya karışıldığının bir göstergesi olabilir. Kaput veya bagaj kapağı gibi aksamların cıvatalarında boya kalkmaları ya da oynanmış izler görüyorsanız, bu parçaların değiştirilmiş olma ihtimali yüksektir.
MODELİN KRONİK SORUNLARINI ARAŞTIRIN
Bazı otomobil markalarının ve modellerinin sık tekrarlayan arızaları olabilir. Örneğin, belirli bir modelde motor ısındığında performans düşüşü yaşanabiliyor ya da elektronik sistemler 100 bin kilometreden sonra sorun çıkarabiliyor olabilir. Bu nedenle satın almayı düşündüğünüz aracın kullanıcı yorumlarını, forumlardaki tecrübeleri inceleyerek hangi parçaların daha sık sorun çıkardığını öğrenmeniz akıllıca olacaktır.
ALT TAKIM VE MOTOR DURUMUNA GÖZ ATIN
Aracın alt kısmı, birçok zaman gözden kaçar. Ancak burada görebileceğiniz paslanma, egzoz sistemindeki hasarlar ya da amortisörlerdeki sızıntılar, ileride karşılaşacağınız masrafların habercisidir. Torpido gözündeki eski servis fişleri ya da fatura kalıntıları da aracın bakım geçmişi ve hangi şehirlerde kullanıldığı hakkında fikir verebilir.
SOĞUK MOTOR TESTİ YAPTIRIN
Aracı görmeye gitmeden önce satıcının motoru çalıştırmamış olmasına dikkat edin. Motor zaten sıcaksa, bu durum aracın ilk çalıştırma problemlerinin sizden gizlendiğini gösterebilir. Aracın soğuk motorla nasıl çalıştığını görmek, motor sağlığı hakkında önemli bilgiler verebilir.
KİLOMETRESİ KADAR BAKIM DA ÖNEM TAŞIYOR
Bir otomobilin kilometresinin yüksek olması tek başına olumsuz bir gösterge değildir. Uygun şekilde bakımı yapılmış birçok araç, 300 bin kilometreyi aşsa dahi güvenli ve sorunsuz şekilde kullanılabilir. Önemli olan düzenli bakımlarının yapılıp yapılmadığı ve parçaların zamanında değiştirilip değiştirilmediğidir.