Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticileri arasında yer alan Çin merkezli BYD, Avrupa’daki yeni yönetim merkezinin Macaristan olacağını açıkladı. Şirketin resmi duyurusuna göre, Budapeşte'de kurulacak merkezde 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wang Chuanfu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Budapeşte’de düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa’daki genişleme planlarını kamuoyuyla paylaştı. Chuanfu, yeni merkezin yalnızca bir yönetim ofisi olmayacağını belirterek, “Yeni merkezimiz; satış ve satış sonrası hizmetler, test süreçleri ve Avrupa’ya özel model geliştirme faaliyetleri gibi birçok alanda aktif rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜSSÜ MACARİSTAN OLDU
BYD, daha önce Avrupa’daki ilk tesisini 2016 yılında Macaristan’ın Komárom kentinde kurmuş ve burada elektrikli otobüs montajına başlamıştı. Halihazırda ülkenin başka bir bölgesinde elektrikli otomobil üretimi için ikinci fabrikasını da inşa eden şirket, bu yatırımıyla Avrupa’daki varlığını önemli ölçüde güçlendirmeyi amaçlıyor.
AVRUPA PAZARI İÇİN YEREL ÜRETİM HEDEFİ
Macaristan, son yıllarda Çinli otomotiv firmaları için cazip bir yatırım merkezi haline gelirken, BYD’nin yeni adımı ülkeyi sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge ve bölgesel yönetim merkezi konumuna taşıyor. Uzmanlar, Avrupa Birliği pazarına yönelik satışlarda yerel üretim ve operasyon merkezlerinin önemine dikkat çekiyor ve BYD’nin bu hamlesini, Avrupa’daki rekabet gücünü artıracak stratejik bir adım olarak değerlendiriyor.
YATIRIM HANGİ KATKILARI SAĞLIYOR?
2 bin kişiye doğrudan istihdam
Satış ve satış sonrası destek merkezi
Test ve yerel model geliştirme altyapısı
Avrupa pazarına özel üretim stratejisi