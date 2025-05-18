Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek

AVRUPA PAZARI İÇİN YEREL ÜRETİM HEDEFİ

Macaristan, son yıllarda Çinli otomotiv firmaları için cazip bir yatırım merkezi haline gelirken, BYD’nin yeni adımı ülkeyi sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge ve bölgesel yönetim merkezi konumuna taşıyor. Uzmanlar, Avrupa Birliği pazarına yönelik satışlarda yerel üretim ve operasyon merkezlerinin önemine dikkat çekiyor ve BYD’nin bu hamlesini, Avrupa’daki rekabet gücünü artıracak stratejik bir adım olarak değerlendiriyor.