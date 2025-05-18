Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak
Karayolu taşımacılığı alanında kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler hayata geçirildi. Geniş kapsamlı düzenlemeler; motokuryelerden kadın şoför istihdamına, belge yükümlülüklerinden ücret teşviklerine kadar birçok alanı kapsıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeyle birlikte motokuryeler sektörde ilk kez resmi olarak kayıt altına alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, artık motokuryelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için P1 yetki belgesi alması zorunlu hale geldi. Bu adımın hizmet kalitesini artırmak ve sektördeki denetimi güçlendirmek amacıyla atıldığı belirtildi.
KADIN ŞOFÖRE POZİTİF AYRIMCILIK
Kadın istihdamını artırmak amacıyla taşımacılık sektöründe özel teşvikler devreye alındı. Yapılan düzenlemeye göre, kadın şoför çalıştıran firmalara mali avantajlar sağlanacak.
Her kadın şoför için taşıt kartı ücreti yüzde 95 oranında indirilerek 150 liraya düşürülecek. Ayrıca, toplam çalışanlarının en az yüzde 10’unu kadın şoförlerden oluşturan firmaların yetki belgeleri üç ay boyunca ücretsiz olarak uzatılacak.
KAPSAMLI DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
Taşımacılık sektörüne yönelik getirilen yeni kurallar, hem hizmet kalitesinin artırılmasını hem de kadınların sektörde daha fazla yer almasını hedefliyor. Bakanlık, bu adımların sektörün kurumsallaşmasına katkı sağlayacağını ve istihdamda fırsat eşitliği sunacağını belirtiyor. Yeni uygulamaların önümüzdeki süreçte sektörde kalıcı etkiler yaratması bekleniyor.