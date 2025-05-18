Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte motokuryeler sektörde ilk kez resmi olarak kayıt altına alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, artık motokuryelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için P1 yetki belgesi alması zorunlu hale geldi. Bu adımın hizmet kalitesini artırmak ve sektördeki denetimi güçlendirmek amacıyla atıldığı belirtildi.