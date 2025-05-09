Mardin'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev alarak kısa sürede küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Mardin'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde park halindeyken aniden alev alan bir otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Çağ Çağ Caddesi üzerinde yaşandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, sabah saatlerinde park halindeki araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil çevrede paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ancak araçtan geriye sadece iskelet kaldı. Aracın çevresindeki başka araçlara ve binalara sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ve itfaiye ekipleri teknik inceleme başlattı. Yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

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