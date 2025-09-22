Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak Bağ-Kur'lu esnafın prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili yapılan çalışmayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi. Çalışanların beklediği müjdeli haber geldi. Peki erken emeklilik düzenlemesi ne zaman geliyor? Kademeli emeklilik Meclis’e geldi mi? İşte tüm detaylar haberimizde…
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hayata geçirilen erken emeklilik düzenlemelerini yakından takip ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber'in YouTube yayınında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e güne indirilmesiyle ilgili tarih verdi.
MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ERKEN EMEKLİLİK İÇİN BAKAN TARİH VERDİ
Bağ-Kur'lu esnafın prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi konusunun gündemde olup olmadığıyla ilgili bilgilere veren Bakan Işıkhan, "Bu da gündemimizde yer alan bir konu. Tabii 9.000 günden 7.200, 1200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıl emeklilik halkının tanınması konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat tabii bizim için emir niteliğinde. Biz bu konuda Maliye Bakanlığımızda çalışmaya başlayacağız. 2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Ancak burada esnaf derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız?
Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım. Çünkü şimdi kabul etmemiz lazım ki Bağkur esnafımızın durumu da özellikle prim ödeme noktasında zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük diğer SSK'lı tahsilatımıza göre. Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
SSK'dan emekli olmak için 7 bin 200 gün prim yeterliyken, Bağkur'lular için bu süre 9000 gün.
Bu da esnaflar için yaklaşık 5 yıl daha fazla prim ödemesi anlamına geliyor. Uzun yıllardır Bağkurl'ular, emeklilik öncesi SSK'ya geçerek bu farkı kapatmaya çalışıyor.