X Hesabı Erişime Engellenen İmamoğlu'ndan Mesaj Var

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Başkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına gece saatlerinde erişim engeli getirildi. Tepki çeken karar sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı profil fotoğrafına İmamoğlu'nun fotoğrafını koymaya başladı. CHP'li isimler de kendi hesaplarını İmamoğlu'nun mesajlarını iletmek için kullanacaklarını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, #İmamoğluHerYerde hashtagi ile İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var."

Kaynak: Haber Merkezi