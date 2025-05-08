Dehşeti Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı... Onlarca Çocuğun Kabusu Yaşadığı Müzik Kursu Mühürlendi

Kan donduran olay Mersin'de bulunan Ozan Müzik Merkezi’nde yaşandı. 32 yaşındaki Serkan Güneş, bağlama ve gitar dersi verdiği onlarca çocuğa kabusu yaşattı. Serkan Güneş çocukların gözlerini bağlayarak “tadım oyunu” oynuyoruz dedi. Gözlerini kapattığı çocuklara dondurma, muz, çikolata gibi ürünler deneten Güneş, çocuklara cinsel istismarda bulundu. Mahkemeye çıkarılan Serkan Güneş, 22 Nisan 2025 günü Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'ın aktardığına göre; Güneş’in tutuklanması kurstaki dehşetin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkardı. Duydukları karşısında çocuklarıyla konuşan aileler zifiri bir karanlıkla karşılaştı. 7 çocuk yaşananları tek tek anlattı.

‘2 AYDA 10 KEZ OYUN OYNATTI’

9 yaşındaki N.Ç. yaşadığı istismarı şu sözlerle anlattı:

"Bana önce salatalık, sonra muz denetti. Daha sonra fermuarını açtığını duydum. Ağzıma kötü bir tat geldi. 2 ay boyunca 10 defa bu oyunu oynattı bana. Ayrıca bana etek almıştı. Giymemi istedi. Giyindiğim sırada videomu çektiğini fark ettim."

YENİ MAĞDURLAR ÇIKABİLİR

Güneş son 1,5 yılda yaşları 6 ile 15 arasında değişen onlarca çocuk ile temasa geçti. İstismara uğrayan çocuk sayısının 7’nin çok üzerinde olduğu iddia ediliyor.

'LANET OLSUN BÖYLE KİŞİLERE VE YAPTIKLARINA'

Bu gelişmelerin ardından Güneş’in ders verdiği müzik kursu mühürlendi. Olaya ilişkin açıklama yapan müzik evi sahibi Cüneyt Çelik, emniyette alınan ifadesinden sonra Güneş'ten şikayetçi oldu. İşletme sahibi Çelik, şöyle konuştu:

"Evliydi, işi gücü yoktu pek. Kendisine iyilik olsun diye 'gel, hafta sonları kurs ver, üç beş kuruş sebeplenirsin' dedim. O şekilde kurs veriyordu, kendisinden hiçbir şekilde ücret almıyorduk. Müşteriler zaten kurs ücretlerini kendi hesabına yatırıyordu. Bizim bundan hiçbir çıkarımız yoktu. Duyduğumuzda biz de şok olduk, hala da o şok içindeyiz. Kendisinden biz de şikayetçiyiz, her zaman ailelerin yanındayız. Biz de bu konuda çok mağduruz. İşletmemizle kesinlikle bir alakası yoktur, bizim zaten kurs iye bir şeyimiz yoktur. Asıl amacımız Tarsus'ta hizmet verip enstrüman satmaktır. Kurs olayımız yoktur, sadece iyi niyetimizden dolayı böyle mağdur bir duruma düştük. Lanet olsun böyle kişilere ve bunların yaptıklarına. Biz de mağdur durumdayız, en büyük cezayı almasını istiyoruz."

🔴Müzik evi sahibi de o sapık eğitmenden şikayetçi oldu:



🗣️"Duyduğumuzda biz de şok olduk, hala da şok içindeyiz. Her zaman ailelerin yanındayız. Lanet olsun böyle kişilere ve bunların yaptıklarına. En büyük cezayı almasını istiyoruz."https://t.co/Cg6m888oWw https://t.co/tdqiXVGci6 pic.twitter.com/dPULGeV87Q — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 8, 2025

Kaynak: Haber Merkezi