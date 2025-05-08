Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani'den Net Mesaj: 'Bölgemizin Geleceğinde Teröre Yer Yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından iki ülke arasında göç, eğitim, uyuşturucu ile mücadele, afet ve acil durum yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayii, yükseköğretı̇m, metroloji ve hukuk alanında anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'IRAK'IN HUZURUNU ÜLKEMİZDEN AYRI TUTMADIK'

Türkiye-Irak ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüştük. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri imzaladık. Şu gerçeği büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; Irak ile ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini, kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz" dedi.

'BÖLGEMİZİN GELECEĞİNDE TERÖRE YER YOK'

Görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadele işbirliği üzerinde önemle durduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik. Irak ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştı. Ancak potansiyelimizin çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Bu anlayışla çabalarımızı sürdürüyoruz.

Kalkınma Yolu Projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde, projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma Yolu'na ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız Su Çerçeve Anlaşması ve tesis ettiğimiz iş birliği mekanizmaları marifetiyle altyapının ıslahı dahil olmak üzere Irak ile ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklanıyoruz. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz."

'İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIRILACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de başlattığı, sonrasında Lübnan'a ve Suriye'ye de taşıdığı saldırgan siyasetinin sonuçlarının ortada olduğunu belirterek, İsrail'in bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannettiğini, bunun ham bir hayal olduğunun zamanla daha net görüleceğini kaydetti.

İsrail'in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze'deki açlık tehlikesinin artık kitlesel ölümlere varacak vahim boyutlara ulaştığına işaret eden Erdoğan, "İsrail üzerindeki baskının artırılması dahil elimizden geleni yapmamız gerektiği hususunda aziz kardeşimle mutabık kaldık. Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına ve devletine bir kez daha başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

'ATEŞE BENZİN DÖKENLER OLMASINA RAĞMEN...'

Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin konuşan Erdoğan, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le önemli bir telefon görüşmelerinin olduğunu hatırlatarak, Cammu Keşmir'deki menfur terör saldırısına ilişkin Pakistan'ın uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifini kıymetli bulduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına ve devletine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak ateşe benzin dökenlerin olmasına rağmen biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi, diyalog kanallarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Irak'ın birlik ve bütünlüğünün savunucusu olan Türkmenler tüm zorluklara karşı bugün de hem Irak'ın hem Irak-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Kardeşim Sudani'nin Irak Türkmenlerinin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki hassasiyetini takdirle karşılıyorum. Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı kardeşime de yer vermesini özellikle anlamlı buluyorum. Rabb'im Türkiye-Irak kardeşliğini daim ve kaim eylesin diyorum."

'IRAK'IN GÜVENLİĞİNİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Irak Başbakanı Sudani de terörle mücadele konusunda şunları kaydetti:

"Güvenlik alanında birlikte hareket etme, Irak'ın egemenliğinin korunması ve siyasi çözümlerin ve silah bırakmanın PKK için söz konusuydu. Bağdat ziyareti ve burada bir su konusunda iş birliği imzalanmıştı. Bir uygulama mekanizması üzerinde çalışıldı. Önemli projeler gerçekleştirilecek. Terör belası, Türkiye'yi de Irak'ı da olumsuz etkiliyor. Biz, Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak görüyoruz. PKK ile ilgili net bir tutuma sahibiz. PKK, Irak yasalarına göre yasaklı bir örgüttür. Hiç kimsenin Irak topraklarını kullanarak Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz."

Kaynak: Haber Merkezi