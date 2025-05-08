Polisin Üzerine Araç Sürdüğü İddia Edilmişti... Adnan Beker'in Şoförü Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis önünde miting ve ardından Anıtkabir’e Ankara Valiliği’nin yasak kararına rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlemişti.

CHP Milletvekili Adnan Beker’e ait araç yürüyüşe gittiği sırada Talatpaşa Bulvarı üzerinde Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması nedeniyle görevli polis memurlarınca durduruldu. Milletvekili Beker ve sürücü İrfan Aşılıoğlu araçtan indi. Beker’in polislerle konuştuğu sırada tekrar direksiyona geçip, aracı hareket ettiren İrfan Aşılıoğlu'nun önünde bulunan polis memurunun "dur" ihtarına rağmen aracı durdurmadığı iddia edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hastaneden rapor alan polis memurunun şikayeti üzerine şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 24 Nisan’da “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan gözaltına alınan İrfan Aşılıoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ADNAN BEKER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Ayrıca olay sırasında araçta bulunan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatılmıştı.

HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Aşılıoğlu hakkında üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Haber Merkezi