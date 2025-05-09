Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni X Adımı! Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Hesabından İlk Mesaj Geldi

Resmi X hesabına erişim engeli getirilen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık için kullanacağı X hesabından ilk paylaşım geldi. İlk gönderide Ekrem İmamoğlu herkesi CHP’nin Van’da yapılacak mitingine davet etti.

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Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni X Adımı! Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Hesabından İlk Mesaj Geldi

Dün sosyal medya hesabı X erişime kapatılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanacağı X hesabı açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli hesaptan yapılan ilk paylaşımda Ekrem İmamoğlu, vatandaşları CHP'nin yarın Van'da yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni X Adımı! Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Hesabından İlk Mesaj Geldi - Resim : 1

'YANINIZDA OLACAĞIM'

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan. Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum. Silivri Cezaevi’nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım. 10 Mayıs Cumartesi 12.00 Van Kent Meydanı.

NE OLMUŞTU?

İBB soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabına erişim engeli getirilmişti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarının kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle erişim engeli getirildiğini belirtmişti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise "suç işlemeye tahrik" suçunu oluşturacak paylaşımlar yapıldığı ifade edilmişti.

X Hesabı Erişime Engellenen İmamoğlu'ndan Mesaj VarX Hesabı Erişime Engellenen İmamoğlu'ndan Mesaj VarGüncel

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Kaynak: ANKA

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Ekrem İmamoğlu CHP
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