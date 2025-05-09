Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni X Adımı! Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Hesabından İlk Mesaj Geldi

Dün sosyal medya hesabı X erişime kapatılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanacağı X hesabı açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli hesaptan yapılan ilk paylaşımda Ekrem İmamoğlu, vatandaşları CHP'nin yarın Van'da yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

'YANINIZDA OLACAĞIM'

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan. Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum. Silivri Cezaevi’nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım. 10 Mayıs Cumartesi 12.00 Van Kent Meydanı.

Ekrem İmamoğlu:



"Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni.



Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan.



Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel… pic.twitter.com/E8f50DhpER — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 9, 2025

NE OLMUŞTU?

İBB soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabına erişim engeli getirilmişti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarının kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle erişim engeli getirildiğini belirtmişti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise "suç işlemeye tahrik" suçunu oluşturacak paylaşımlar yapıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: ANKA