Terör Örgütü PKK'nın ‘Kongre’ Açıklaması Sonrası MHP’den İlk Yorum

"Terörsüz Türkiye" süreci için tarihi bir gün yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan süreç sonunda terör örgütü PKK, 'fesih' kongresini topladığını açıkladı.

Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiği duyurmasının ardından MHP kanadından ilk açıklama geldi. MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

'BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Celal Adan, şu ifadelere yer verdi:

"Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun."

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Kaynak: Haber Merkezi