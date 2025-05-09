Vatikan’da Yeni Dönem: Papa 14. Leo Ne Kadar Maaş Alacak?

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Katolik dünyasının ruhani liderliğine atanan Papa 14. Leo, aynı zamanda Vatikan Devleti’nin de başı olarak önemli bir sorumluluğu üstlenmiş oldu. ABD kökenli ilk papa olan Kardinal Robert Francis Prevost’un maaşı, göreve başlamasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekti.

NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Roma Katolik Kilisesi'nin en yüksek makamındaki isim olan papanın, ortalama aylık ücreti olan 2.460 sterlinin altında olduğu aktarılıyor.

Vatikan Devleti ayrıca, papa için tüm yaşam masraflarını karşılıyor: barınma, ulaşım, sağlık hizmetleri ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlar devlet tarafından finanse ediliyor.

PAP FRANCİS MÜTEVAZİ BİR HAYAT YAŞAMIŞTI

2013-2025 yılları arasında görev yapan Papa Francis, şahsi gelir kabul etmeyerek sade yaşam tarzıyla dikkat çekmişti. Teknik olarak papalara mütevazı bir maaş verilmesi düşünülebilse de (aylık yaklaşık 2.500 euro civarında), Francis bu hakkı da kullanmamıştı. Daha da ötesi, geleneksel Apostolik Sarayı yerine Vatikan içindeki daha sade bir konukevinde yaşamayı seçmişti.

TÜM MASRAFLARI ÖDENMİŞ BİR HAYAT SUNUYOR

Papa her ne kadar maaş almasa da, yoksulluk içinde yaşadığı söylenemez. Vatikan’ın sunduğu kaynaklar ve fonlara erişim sayesinde, papa birçok hizmetten ve ödenekten yararlanabiliyor. Örneğin Papa Francis’in mahkumlara yaptığı 200.000 euroluk bağış, bu tür kaynakların nasıl değerlendirilebileceğine örnek teşkil ediyor. Ancak bu tür fonlar kişisel harcamalar için değil, dini ve hayır amaçlı faaliyetler için kullanılıyor.

Papa'lık görevi emeklilikle sınırlı kalmıyor; görev süresi sona erse bile papalar, yaşamlarının sonuna kadar Vatikan'da kalmaya devam ediyor. Papa Emeritus XVI. Benedict bunun en bilinen örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Her ne kadar Vatikan zenginliğiyle bilinse de, mali olarak zorluklar yaşanıyor. 2023’te bildirilen 70 milyon sterlinlik bütçe açığı, uzun vadeli mali sürdürülebilirlik konusunda kaygı yarattı. Pandemiyle birlikte artan ekonomik baskılar nedeniyle Papa Francis, 2021’de maaşlarda kesintiye gitti. Kardinallerin maaşları %10 oranında azaltıldı. Piskoposlar yaklaşık 3.000 euro, Roma’daki sıradan rahiplerse ortalama 1.200 euro maaş alıyor.

Genellikle yoksulluk yemini eden rahip ve rahibeler, idari bir görevleri yoksa maaş almıyor. Ayrıca Francis, Vatikan’daki ayrıcalıklı konut uygulamalarına da son vererek tasarruf ve adalet vurgusu yaptı.

EN BÜYÜK MALİ KATKI HANGİ ÜLKELERDEN?

Vatikan’a en büyük maddi destek ABD, Almanya ve İtalya’dan geliyor. Ancak gelirlerin güçlü olmasına rağmen, giderlerin yüksekliği bütçeyi zorlamaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi