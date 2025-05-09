Okul Bahçesinde Öğretmen Cinayeti Hakkında Şoke Eden Gerçek: Arkasından İntikam Hikayesi Çıktı

Dün Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı okulun bahçesinde öldürülen 40 yaşındaki öğretmen Abdurrahim Yılmaz'a saldıran şahıs yakalandı. Saldırganın öğretmeni, daha önce yaşanan bir silahlı saldırının intikamını almak için öldürdüğü belirtildi.

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Okul Bahçesinde Öğretmen Cinayeti Hakkında Şoke Eden Gerçek: Arkasından İntikam Hikayesi Çıktı

Son dönemde artış gösteren silahlı saldırılar toplumda endişeyi artırırken, dün Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde bir cinayet meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40) okul çıkışı motosikletine bindiği sırada silahlı saldırıya uğrarken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı Mahallesi'nde defnedildi.

Okul Bahçesinde Öğretmen Cinayeti Hakkında Şoke Eden Gerçek: Arkasından İntikam Hikayesi Çıktı - Resim : 1

'İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPTI'

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.E., Nusaybin ilçesinde yakalandı. Saldırganın, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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