Her Bir Dalı Şifa Deposu, Hasadı Başladı! 1200 Rakımlı Bölgede Kendiliğinden Yetişiyor

Manisa’nın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çaşır otu, baharın gelişiyle birlikte toplanmaya başlandı. Doğal ortamda yetişen bu bitki, hem ekonomik kazanç hem de sağlık açısından bölge halkına katkı sağlıyor.

Her Bir Dalı Şifa Deposu, Hasadı Başladı! 1200 Rakımlı Bölgede Kendiliğinden Yetişiyor

Demirci ilçesinin bin 200 metre rakımlı dağlık alanlarında hiçbir tarımsal müdahale olmadan yetişen çaşır otu, Nisan ayının ortalarından itibaren toplanıyor. Sabah erken saatlerde yola çıkan köylüler, sarp arazilerde topladıkları çaşırları Demirci sokaklarında kurdukları tezgahlarda satışa sunuyor. Bağı 30 TL’den satılan çaşır otu, özellikle Nisan sonu ile Mayıs sonu arasında yoğun talep görüyor.

SAĞLIK FAYDALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Çaşır otu, yalnızca mutfakta değil, aynı zamanda alternatif tıpta da değerlendiriliyor. Sindirim sistemi rahatsızlıkları ve mide şikâyetlerine karşı çiğ olarak tüketilen bu bitki, halk arasında doğal ilaç olarak biliniyor. Aynı zamanda turşu olarak hazırlanarak yıl boyunca sofralarda yerini alıyor.

DOĞAL VE KATKISIZ YETİŞİYOR

Hiçbir gübre veya zirai ilaç kullanılmadan doğal ortamda yetişen çaşır otu, katkısız beslenmeyi tercih edenler için ideal bir seçenek sunuyor. Doğal yapısı sayesinde hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir tüketim imkânı sağlıyor.

EKONOMİK DEĞER KATIYOR

Çaşır otu, yalnızca sağlık açısından değil, ekonomik anlamda da bölge halkı için önemli bir kaynak oluşturuyor. Özellikle kadınlar ve yaşlılar tarafından gerçekleştirilen hasat süreci, kırsal kalkınmaya katkı sağlarken, bölge halkına ek gelir fırsatı sunuyor.

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Kaynak: İHA

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