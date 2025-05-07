117 Gün Sonra Kritik Zirve: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 117 gün sonra bir araya geldi. Yaklaşık 35 dakika süren zirvede, "Terörsüz Türkiye" süreci, anayasa değişikliği ve ittifakın yol haritası gibi konular görüşüldü.

117 Gün Sonra Kritik Zirve: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Türkmenbeyi Caddesi’ndeki konutunda ziyaret etti. 117 gün sonra br araya gelen iki liderin görüşmesi yaklaşık 35 dakika sürdü. Liderler arasındaki buluşmanın perde arkası da basına yansıdı.

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın aktardığına göre, görüşmede en önemli gündem maddesi “Terörden arındırılmış bir Türkiye” hedefi çerçevesinde atılması planlanan adımlar oldu.

Terör örgütü PKK’nın kendini feshetme süreci, Suriye ve Irak’ta sürdürülen terörle mücadele operasyonları da kapsamlı şekilde ele alındı.

117 Gün Sonra Kritik Zirve: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası… - Resim : 1

'ANAYASAL DÜZENLEME' GÜNDEMDEYDİ

Ayrıca, Türkiye'nin dış politikadaki stratejik duruşu, ABD’deki yeni yönetimle ilişkilerin seyri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler ve yeni anayasa hazırlıkları da iki liderin gündemindeydi. Bahçeli'nin daha önce gündeme taşıdığı “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasal düzenleme” önerisi ise, iki partinin ortak gündemindeki sıcak başlıklardan biri olarak dikkat çekti.

Ankara'da Sürpriz Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Ziyaret EttiAnkara'da Sürpriz Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Ziyaret EttiSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'den Sürpriz ZirveCumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'den Sürpriz ZirveSiyaset

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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