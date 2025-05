TBMM'de Anma Töreni... Bahçeli 99 Gün Sonra Sırrı Süreyya İçin Meclis'te

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapılmıştı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durmuştu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başlamış ve yaklaşık 12 saat sürmüştü.

Tüm Türkiye Sırrı Süreyya Önder'den iyi haberler beklerken acı haber 3 Mayıs'ta geldi. Önder, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Bugün ise Önder için Meclis'te anma töreni düzenlendi. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu.

'HER BİRİMİZ İÇİN VASİYET...'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye için önemli olan bir sürecin en temel aktörlerinden birisi olmuştur. Bu ülkede barışın sağlanması, silahların susması ve bu ülkenin dağlarının, ovalarının her yerinde barış türkülerinin söylenmesi için zaten hayatı boyunca taşıdığı fikirlerini, ideallerini gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli fonksiyonlar icra etmiştir. 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığımız ve Türkiye'nin evlatlarının artık terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece fevkalade değerli katkılar sunmuştur. Bu büyük idealin her birimiz için vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder'in Terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak ve bu idealin bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Allah rahmet eylesin.

'TÜRKİYE ONU BARIŞTAN YANA BİR SİYASİ FİGÜR OLARAK HATIRLAYACAK'

Türkiye onu hep barıştan, kardeşlikten, dostluktan yana bir siyasi figür olarak hatırlayacaktır. Ama bu siyasi kişiliğinin ötesinde de sanatçı kimliğiyle, entelektüel derinliğiyle, insani kimliğiyle, dost-arkadaş kimliğiyle de tanıyanların ve kendisiyle yakın teması olanların hatırlayacağı önemli bir şahsiyettir.

KURTULMUŞ'UN SIRRI SÜREYYA İLE OLAN ANISI...

Yakın çalışma süreci içerisinde çok hatıralarımız oldu. Bir tanesini anlatmak isterim. Yurt dışı seyahatlerimizde benim yerime vekil olarak başkan vekillerimizi bırakmayı prensip olarak sürdürdük. Sırrı Süreyya bey de biz yurt dışına gitmeden evvel arar ve "Başkanım vekaleti aldım" derdi. Geldikten sonra da arar, "Vekaleti başarıyla sonuçlandırdım. Ne hiçbir şeye dokundum ne kimseye dokundurttum" derdi. Bu anlamda da bir vefa ehli, emanete sadık olan bir dostumuzdu.

Onun yokluğunu arayacağız ama onun ruhunu şad edecek en önemli çabamız Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi için süratle ve dikkatle çalışacağız."

HATİMOĞULLARI: SIRRI SÜREYYA'YA SÖZÜMÜZ OLSUN

Kurtulmuş'tan sonra konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Ona en önemli borcumuz barış sevdasını gerçekleştirmek. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in birleştiriciliğinin siyasi ve toplumsal yansıması olacağına yürekten inanıyoruz. Anadolu ve Mezopotamya topraklarında barış olacak. Artık türküler barışı söyleyecek. Sırrı Süreyya'ya sözümüz olsun" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, SIRRI SÜREYYA İÇİN MECLİS'TE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 99 gün sonra ilk kez Sırrı Süreyya Önder'in taziyesi için Meclis'e geldi. Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan; Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile konuştu.

Bahçeli, Meclis'te anmanın yapıldığı salonun girişindeki Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafıyla vedalaştı.

SİNEMACI, YAZAR, SİYASETÇİ... SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da Türkmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, 1960’larda Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucusu ve il başkanıydı. Sekiz yaşında babasını sirozdan kaybeden Önder, annesi ve dört kardeşiyle dedesinin evine taşındı.

Çocukluğunda fotoğrafçı çırağı, mevsimlik işçi ve lastik tamircisi olarak çalıştı. Adıyaman Lisesi’nde okurken, 1978’de Maraş Katliamı’nı protesto ettiği için tutuklandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazansa da 12 Eylül Darbesi sırasında siyasi faaliyetleri nedeniyle 12 yıl hapse mahkûm edildi ve yedi yıl hapis yattı.

Cezaevi sonrası kamyon şoförlüğü, inşaat işçiliği gibi işlerde çalıştı; Ukrayna ve Moskova’da bulundu. 2003’te Barış Pirhasan’ın senaryo atölyesine katılarak sinema kariyerine başladı. 2006’da “Beynelmilel” filmiyle yönetmen ve senarist olarak adını duyurdu. “O… Çocukları”, “F Tipi Film” gibi yapımlarda yer aldı. BirGün, Radikal ve Özgür Gündem gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Siyasete 2011’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun bağımsız adayı olarak İstanbul milletvekili seçilerek adım attı. 2014’te HDP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi. 2015’te Ankara milletvekili seçildi. 2013-2015 çözüm sürecinde İmralı ve Kandil’e giderek önemli bir rol oynadı. 2018’de “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 43 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2019’da Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararıyla tahliye edildi. 2023’te DEM Parti’den İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili oldu. Önder, toplumsal adalet, barış ve eşitlik mücadelesiyle tanınan, mizahi ve samimi kişiliğiyle sevilen bir isimdi.

