Müsavat Dervişoğlu’ndan İktidara ‘Evlilik’ Tepkisi: 'En Ucuzu Kaç Lira? Bu Çocuklar Nasıl Evlensin?'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce söylediği ‘Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Gençler nedense evlenmiyor’ sözlerini de hatırlatarak ekonomik şartları eleştirdi.

'BU ÇOCUKLAR NASIL EVLENSİN?'

Dervişoğlu şöyle seslendi: Yahu sevdalılar evlenemiyor, sevdalılar. Çıkıp bir de 'Niye evlenmiyorsunuz' diye hesap soruyorlar. En ucuz düğün paketinin kaç lira olduğundan haberleri bile yok. Bu çocuklar nasıl evlensin?

'BU BİR TEHDİTTİR'

Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı saldırıya ilişkin de konuştu. Dervişoğlu ‘Bu, doğrudan doğruya anayasal düzene, demokratik hayatımıza ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir’ dedi.

Dervişoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

'TRACTOR, SADECE BİR SPOR KULÜBÜ DEĞİL'

Bir kez daha, Tractor Futbol Kulübü’nü, İran Ligi’nde elde ettikleri şampiyonluktan ötürü yürekten tebrik etmek istiyorum. Aslında yarın Tractor futbol takımının, kendi sahasında ve seyircisiyle şampiyonluğu kutlayacağı son lig maçını izlemek üzere, Tebriz’e gitmeyi planlamıştım.

Ancak Türkiye’de yaşanan son gelişmeler buna engel oldu. Tractor, sadece bir spor kulübü değildir. İran'daki Türklerin ve Türklüğün sesi, nefesi, coşkusudur. Tebriz’in, Bakü’nün Ankara’nın kardeşliğinin vakur duruşudur.

Artık yoksulluğu, aylık enflasyonu dahi açıklandığında hatırlıyoruz. Türkiye, yoksulluğunu dahi konuşamaz hale gelmiştir. Bu oranları dert edinip araştıranlar ve sorgulayanlar, “O rakamlar öyle değil; böyledir” diyenler dahi soruşturuluyor, hapse atılıyor.

'EV FİYATLARI YÜZDE 70 ARTMIŞ'

Aylık enflasyon yüzde 3; yıllık ise yüzde 37 diyorlar. Ev fiyatları ise bir yılda yüzde, 70 artmış. Sen neden bahsediyorsun? Bir ayda 57 milyar dolar yaktılar. “Tutuklamanın etkisi de birkaç günde geçti” diye masal anlatıyorlar. Sen kime ne anlatıyorsun?

'EN UCUZ DÜĞÜN PAKETİ KAÇ LİRA?'

Yahu sevdalılar evlenemiyor, sevdalılar! Çıkıp bir de, niye evlenmiyorsunuz diye hesap soruyorlar. Buzdolabından haberin yok, televizyondan, fırından. Düğün salonundan, ev kirasından, gelinlik-damatlıktan En ucuz düğün paketinin kaç lira olduğundan haberin yok! Bu çocuklar nasıl evlensin?

Siyaset bugün öfke üretiyor. Hangi kitleye daha çok hakaret edersen, o kadar alkış alıyorsun. Bilinsin ki biz bu alkışı reddediyoruz! Hakikatler ortadayken, hiçbir gruba hakarete gerek yoktur.

Herkes bir diğerine karşı hesap içinde! Bu ayrılık-gayrılık sürdürülebilir değildir. Yarattığı öfke, bir gün, sokak ortasında kadınlara yönelen şiddetle, Bir başka gün trafikteki kavgayla, Bir diğer gün siyasetçilere saldırıyla kendini gösteriyor. Siyasetinden sokağına kadar, milletçe birbirimize zarar veriyoruz.

'BİZ BU AŞAMAYA MI GELDİK?'

Bir evlat, babasının mezarını ziyaret edemeyecek öyle mi? Ankara’nın ortasında, merkezinde, herkesin gözü önünde, Bir Türk Milliyetçisi, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edemeyecek öyle mi? Yahut ana muhalefet partisi genel başkanı, fiziki bir saldırının hedefi olacak;

Üstelik yüzlerce kişinin, onlarca gazetecinin önünde bu gerçekleşebilecek öyle mi? Biz bu aşamaya mı geldik?

'BU, ANAYASAL DÜZENE YÖNELİK BİR TEHDİT'

Dervişoğlu, saldırıyı şu sözlerle eleştirdi: Bir cani, hem de bir evlat katili, infaz yasasından faydalanmış aramızda dolaşıyor. Canlı yayında, kameraların önünde, ne hikmetse, bir parti genel başkanına denk geliyor ve saldırıyor.

Anayasa’nın her yurttaşa tanıdığı siyaset yapma hakkına yönelen hiçbir saldırı basit bir adli vaka değildir. Bu sıradan bir cebri fiil değildir. Bu, doğrudan doğruya anayasal düzene, demokratik hayatımıza ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir.

Bir milletvekiline, bir il başkanına, bir siyasi parti liderine yönelen saldırı; Sadece bir kişiye değil, bir hakka, bir kuruma, bir rejime yönelmiş demektir! “Sana siyaset yaptırmayacağım” demektir!

Kaynak: AA