AKP'li Belediyeden Dudak Uçuklatan Harcama: Bir Ton Baklava, Milyonluk Düğün Takıları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınırken, AKP’li Pendik Belediyesi’nin dikkat çeken harcamalar yaptığı ortaya çıktı.

Birgün’de yer alan habere göre, Pendik Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Raporu nisan ayı Belediye Meclis oturumunda görüşülürken, CHP’li üyeler Denetim Raporu’na şerh koydu.

CHP’li meclis üyeleri Pendik Belediyesi’nin 2024’te TÜGVA’ya ait öğrenci yurdunun 241 bin 612 TL’lik kirasını ödediğini belirlerken, Yedi Hilal Derneği’ne ait yurdun da 38 bin 422 TL’lik kirasını ödediğini tespit etti.

AKP’li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in düğünlerde takılmak üzere 1 milyon 870 bin TL’lik takı aldığı iddia edilirken, misafir ağırlama restoran ve market giderlerine de 2 milyon 500 bin TL harcandığı belirlendi. CHP’li üyeler, belediyenin Gazi Burma isimli bir tatlıcıdan 332 bin TL’lik baklava aldığını belirtirken, bu harcama ile bir ton baklava alındığı öne sürüldü.

Kaynak: Birgün