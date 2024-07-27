AKP'li Pendik Belediyesi İşin Kolayını Buldu: Borçlarına Karşılık Hazine'ye Okul Alanlarını Verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye borçlarının kaynağından tahsiline başlanması talimatı üzerine başlayan tartışma devam ederken AKP'li Pendik Belediyesi işin kolayını buldu. Belediye, 4 Temmuz'da düzenlenen Meclis oturumunda sekiz arsasını vergi ve SGK borçlarının silinmesi karşılığında Hazine’ye devretme kararı aldı.

KARARA TÜM PARTİLERİN DESTEĞİYLE ALINDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Meclis kararında, “Belirlenen taşınmazların Pendik İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından kamu hizmeti yararına yatırım yapılması düşünülmekte olduğundan bahisle imar planında ilköğretim tesisi ve ortaöğretim tesisi alanında bulunan taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi talep edilmektedir. Belirtilen taşınmazlardaki belediyemize ait hisselerin, Pendik Belediyesi ve Pendik Belediyesi’nin sahip olduğu şirketlerin, vergi ve SGK prim borçlarına karşılık olarak Maliye Hazinesi’ne devri komisyonlarımızca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Ancak bu sekiz parselin de imar planlarına ilköğretim ve ortaöğretim alanı olarak işlendiği görüldü. Karar, Belediye Meclisi’nde bulunan tüm partilerinin destek vermesi ile oy birliğiyle alındı. Kararın ardından AKP’li Belediye, Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden borçlarının silinmesini de talep etti.