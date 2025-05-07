Bakanlıktan LGBTİ+’ları Hedef Alan Talimat: Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Yasak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne ve Bakanlık birimlerine “Toplumsal cinsiyet ve bazı kavramların kullanımı” başlıklı bir yazı göndererek LGBTİ+’ları hedef aldı. Genel Müdür Tuncay Cevheroğlu’nun imzasını taşıyan yazıda, 'toplumsal cinsiyet', 'cinsiyet kimliği', 'LGBT', 'cinsel yönelim' ve 'SOGIESC' gibi kavramların kullanımına karşı çıkılması gerektiği belirtildi.

'AİLE YILI' VURGUSU

KaosGL'den Oğulcan Özgenç'in haberine göre, yazıda, bu kavramların evlilik ve aile kurumunu, kadınları, çocukları ve toplum yapısını tehdit ettiği öne sürüldü. Aile, “toplumun doğal ve temel birimi” olarak tanımlanırken, 2025’in “Aile Yılı” olduğu hatırlatıldı. Genel Müdürlük, uluslararası platformlarda Türkiye’nin bu kavramlara karşı duruşunun belgelere ve toplantılara yansıtılmasını talep etti.

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA OLUMSUZ ETKİ YARATIYORMUŞ!

'Biyolojik cinsiyet' ifadesine vurgu yapılan yazıda, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kimliği kavramlarının biyolojik cinsiyetin ötesinde anlamlar taşıdığı ve toplum üzerinde olumsuz etkiler yarattığı iddia edildi. Bu kavramların, cinsiyetin sosyal bir inşa olduğunu savunan taraflarca biyolojik nitelikleri yok sayacak şekilde kullanıldığı belirtildi. Bakanlık, ulusal ve uluslararası çalışmalarda bu kavramlardan kaçınılması gerektiğini savunarak, ilgili birimlere ortak bir tutum sergileme talimatı verdi.

Kapakta kullanılan fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

Kaynak: KaosGL.org