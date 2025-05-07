O Kentte Etçil Örümcek Alarmı: Vatandaş Şoke Oldu

Elazığ merkezde bulunan tarihi Kapalı Çarşı çevresinde sıradan bir gün, devasa boyutlardaki bir örümcekle karşılaşan vatandaşlar için kısa sürede şaşkınlığa dönüştü.

İlk bakışta siyah bir cisim zannedilen hayvanın hareket etmesiyle gerçek anlaşıldı. Görülen, türüne göre olağanüstü büyüklükte bir etçil örümcekti.

Bölgeden geçen vatandaşlar, örümceğin büyüklüğü karşısında tedirginlik yaşadı. Plastik bir kap temin eden kişiler, örümceği zarar vermeden içerisine alarak korumaya aldı.

Olayın ardından uzmanlar, örümceğin etçil bir tür olduğunu ve bu boyutlarda bir örümceğe çok nadir rastlandığını belirtti.

Kaynak: İHA